رقم حقوق ورزشکاران المپیکی مشخص شد/ تدوین آئین نامه پرداخت

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکارانی که برای بازی‌های المپیک ٢٠٢٠ توکیو صاحب سهمیه انفرادی یا تیمی شوند، حقوق ماهیانه دریافت خواهند کرد.

اگرچه این موضوع و بررسی جوانب مختلف آن پیش از این در دستور کار کمیته ملی المپیک قرار گرفته بود اما در نشست اخیر ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک نیز مورد تاکید مسعود سلطانی فر وزیر ورزش قرار گرفت.

بر این اساس، آئین نامه‌ای که تدوین آن پیش از این و برای تشریح کامل بسته حمایتی از المپین ها از جمله پرداخت حقوق به آنها آغاز شده بود، مورد بازنگری دوباره قرار گرفت تا ملاک عمل قرار بگیرد.

طبق پیش نویس آئین نامه تهیه شده، رقم پیشنهادی برای پرداخت حقوق به ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه هستند یا این سهمیه را صاحب شده اند ٣ میلیون تومان است اما این رقم برای آن دسته ورزشکارانی که شانس قطعی و مسلم کسب مدال در توکیو به حساب می آیند به ٥ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است آئین نامه پرداخت حقوق به ورزشکاران المپیکی در کمیته‌ای سه نفره با حضور نصرالله سجادی (نماینده کمیته ملی المپیک و سرپرست کاروان توکیو)، علی رغبتی (نماینده وزارت ورزش) و هادی رضایی (نماینده کمیته ملی پارالمپیک) مجدد بررسی شود. بنابراین با لحاظ کردن اهمیت بازی‌های المپیک و نتیجه گیری کاروان ایران در این بازی‌ها، احتمال تغییر در رقم پیشنهادی و افزایش آن دور از ذهن نیست.

دیگر اینکه قرار است بودجه لازم برای پرداخت حقوق به مسافران توکیو به حساب فدراسیون‌ها واریز شود تا توسط مدیران آنها در اختیار ورزشکاران قرار بگیرد اما ستاد عالی بازی‌های المپیک و پارالمپیک نظارت لازم را در این زمینه خواهد داشت.

تاکنون نجمه خدمتی و احسان حدادی در تیراندازی و دوومیدانی کسب سهمیه کرده اند اما مشخص نیست پرداخت حقوق به آنها و در کل ورزشکاران المپیکی از چه زمان آغاز می‌شود.