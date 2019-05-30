روز قدس روزی کاملا محوری و سرنوشت ساز است

حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم هوشیاری جهان اسلام در مقابل توطئه استکباری معامله قرن، افزود: توطئه استکباری «معامله قرن» علیه جهان اسلام و آرمان فلسطین به عنوان یک توطئه مضاعف است وروز قدس امروز با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم روزی کاملاً محوری و سرنوشتساز است.
وی اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در این روزها و ماههای اخیر افتاده، توطئه مضاعفی که رژیم صهیونیستی با همراهی رژیمهای مرتجع عربی و سکوت جوامع اسلامی و حمایت استکبار جهانی طراحی میکند برای آینده قدس توطئه خطرناکی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان بابیان اینکه هیچ مسلمانی نباید نسبت به سرنوشت بیتالمقدس بیتفاوت باشد، گفت: مسلمانی که نسبت به مسئله و پدیده سرنوشتساز جامعه اسلامی بیتفاوت باشد و کاری انجام ندهد در مسلمانی او باید تردید کرد.
صفی یاری بابیان اینکه اسلام دین مسئولیتپذیری، استکبارستیزی، و ظلمستیزی، دین یاری و یاوری مظلومین است، تأکید کرد: ظالمتر از رژیم صهیونیستی و حامیان استکباری در دنیا وجود ندارد و اگر ما شیعه حضرت علی (ع) هستیم باید فریاد بزنیم و موضع بگیریم و علیه رژیم اشغالگر قدس هر کاری از دستمان برمی آید انجام بدهیم.
وی بابیان اینکه یکی از جلوههای مهم، اساسی و حیاتی ابراز برائت از رژیم صهیونیستی و حمایت از بیتالمقدس روز قدس و راهپیمایی است، گفت: امسال مردم متدین، ولایی و انقلابی از هر قشر و تیره و زبان و مسئولیتی که هستند باید به میدان آمده و نقش و مسئولیت شرعی و نقش انقلابی خود را ایفا کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: این حضور باید توأم باشعور دینی و معرفت انقلابی باشد تا جواب دهد و تاکنون هم جواب داده است.
صفی یاری گفت: به برکت انقلاب اسلامی این حرکت انجام میشود و هرسال مردم حضور باشکوهی در راهپیمایی روز قدس دارند.
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