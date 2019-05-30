مجموعه ورزشی پیامبر اعظم(ص) قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار قم غروب پنجشنبه در مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) که در منطقه ۱۵ خرداد قم بنا شده اظهار داشت: خوشبختانه این مجموعه ورزشی در منطقه کم برخوردار دروازه ری قرار دارد که امروز به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و این طرح در حقیقت ادای دینی به شهروندان این منطقه است.

بهرام سرمست بیان داشت: افتتاح مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) که دارای قسمت‌های مختلفی از جمله استخر و مجموعه ورزش‌های چند منظوره است می‌تواند در جهت نشاط و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: سرانه فضاهای ورزشی در استان قم در مقایسه با سایر استان‌ها فاصله دارد و انتظار داریم که وزارت ورزش و جوانان در این زمینه توجه بیشتری به استان قم داشته باشد.

استاندار قم ادامه داد: توزیع عادلانه امکانات و همچنین زیرساخت‌های ورزشی در مناطق مختلف استان از جمله مناطق کم‌برخوردار باید مورد توجه قرار گیرد و مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) نیز در راستای تقویت نشاط اجتماعی در اختیار شهروندان قمی قرار می‌گیرد.

در استان قم ۳۱۴ هزار متر مربع فضای ورزشی داریم

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم نیز در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) اظهار داشت: این مجموعه شامل بخش‌هایی از جمله سالن چند منظوره با مساحت ۵ هزار متر مربع، استخر سرپوشیده با مساحت ۱۸۰۰ متر مربع و همچنین سالن ورزش باستانی و پهلوانی با مساحت ۱۳۰۰ مترمربع می‌باشد.

رسول منعم اضافه کرد: مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) در مجموع ۹ هزار متر مربع زیربنا دارد که بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال برای احداث آن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم هزینه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مساحت فضای ورزشی استان قم بیان داشت: در استان قم ۳۱۴ هزار متر مربع فضای ورزشی داریم و سرانه فضای ورزشی در استان قم ۲۴ صدم متر مربع به ازای هر نفر است که در این بخش دارای عقب افتادگی‌های هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان قم افزود: مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) قم از استانداردهای بین المللی برخوردار است که امکان برگزاری مسابقات بین المللی در این مجموعه وجود دارد.

وی همچنین عنوان کرد: زمینی در روبروی این مجموعه ورزشی برای احداث یک مجموعه اقامتی در نظر گرفته شده که امیدواریم با احداث آن زمینه لازم برای اسکان ورزشکاران در رقابت‌های مختلف کشوری و بین المللی مقدور شود.