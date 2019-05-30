۳۹ ورزشکار به اردو دعوت شدند/ حضور ۱۰ لژیونر در تمرینات قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حبیبی مربی تیم ملی هندبال مردان کشورمان از ۳۹ ورزشکار برای حضور در دومین اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورد.

محمدعلی قاسمی، فرزاد رستمی، میلاد قلندری، یونس آثاری، مهدی طالبی، جلال کیانی، وحید مسعودی، محمدرضا اورعی، علی رفیعی، ایمان یحیایی، علی مهدی زاده، مهرداد صمصامی، مسلم کاظمی، کامیار طاهری، افشین صادقی، شهاب صادق زاده، مهران حسینی، محمدایوبی، مجتبی حیدرپور، امین کاظمی، علی شایسته، محمد صفری، سلامان بربط، محمد امین فرهادی، مجتبی کرمیان، کیارش طاهری، علی رحیمی، امید سرپوشی، یونس بدیعی بازیکنانی هستند که از مرحله اول اردو به مرحله دوم دعوت شده‌اند.

همچنین با اتمام مسابقات باشگاه‌های اروپا لژیونرها نیز رقابت‌های خود را به اتمام رسانده و می‌توانند در تمرینات تیم ملی حضور داشته باشند. الله کرم استکی، پویا نوروزی نژاد، شاهو نصرتی، سجاد استکی، سید علیرضا موسوی، سعید حیدری راد، محسن باباصفری، سعید برخورداری، امین یوسف نژاد، محسنی کرمیان، لژیونرهای دعوت شده به اردوی دوم تیم ملی را می‌باشند.

طبق اعلام مربی تیم ملی، مرحله دوم تمرینات تیم ملی از ۱۸ تا ۲۸ خردادماه در تهران و تالار هندبال برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال مردان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک و قهرمانی آسیا آماده می‌کند.