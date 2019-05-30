عملیات اطفای حریق سینما بهمن ادامه دارد/ خسارت جانی نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی، محمد هادی قانع گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شیراز و اعلام وقوع آتش سوزی سنگین ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بلافاصله خودروهای اطفایی را از ۱۰ ایستگاه به محل حادثه اعزام کرد.

وی تصریح کرد: با اعلام این خبر بلافاصله نیروهای امدادی از ۱۰ ایستگاه به همراه خودروهای اطفایی، تانکر آب رسان، خودروهای حامل دستگاه تنفسی و نور رسان به محل حادثه اعزام گردید که متأسفانه هجوم شهروندان به محل حادثه جهت تماشای صحنه حادثه کار نیروهای امدادی را سخت‌تر می‌کرد.

وی با بیان اینکه نیروهای آتش نشان موفق شدند یک نفر را از میان آتش بصورت معجزه آسایی نجات دهند افزود: در این عملیات بیش از ۱۲ خودرو اطفایی حضور داشتند و آتش نشانان داوطلب دوشادوش نیروهای آتش نشان در این عملیات حضور مؤثر و مفید داشتند.

قانع در پایان افزود: هم اکنون همکاران ما در حال اطفای حریق و جلوگیری از سرایت آتش به منازل همجوار سینما هستند. خوشبختانه در این حادثه به هیچکدام از شهروندان آسیبی وارد نشد.

وی گفت: برخی از شهروندان درهنگام بروز حوادث برای هیجانات و کنجکاوی برای اطلاع رسانی سبب اخلال در خدمات رسانی می‌شوند، متأسفانه درحال حاضر برخی شهروندان به جای اینکه اقدام به خدمات رسانی برای پیشگیری وکاهش خطرات در موقع حادثه کنند خود عاملی برای گسترش حادثه و گاهاً خطرات جانی برای حادثه دیدگان می‌شوند که امیدواریم شاهد اینگونه موارد در حوادث دیگر نباشیم.