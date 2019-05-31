پنجمی حدادی در مسابقات دایموند لیگ استکهلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا در مرحله سوم مسابقات دوومیدانی دایموند لیگ در استکهلم سوئد با ثبت رکورد ۶۵.۳۴ متر به عنوان پنجمی رسید.

حدادی پرتاب اول خود را با خطا آغاز کرد و در پرتاب های بعدی رکوردهای ۶۳.۸۸، ۶۱.۸۵ و ۶۵.۳۵ متر را ثبت کرد. پرتاب های سوم و پنجم حدادی نیز با خطا مواجه شد.

در این رقابت دنیل استال از سوئد با رکورد ۶۹.۵۷ متر اول شد. فدریک دکرز از جاماییکا با پرتابی به طول ۶۸.۹۶ متر دوم شد و لوکاس ویس شیدینگر از اتریش نیز با رکورد ۶۶.۹۷ متر به عنوان سومی رسید.

گفتنی است، احسان حدادی در مسابقات دایموند لیگ قطر (مرحله نخست) با رکورد ۶۶.۷۸ متر به مقام سومی‌رسیده بود.