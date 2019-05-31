بیانیه پایانی نشست مکه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، کنفرانس فوق‌العاده کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که شامگاه پنجشنبه ۳۰ مه در مکه مکرمه برگزار شد، در پایان نشست خود بیانیه خصمانه‌ای علیه ایران صادر کرد.

این بیانیه مدعی شده است: ایران به قوانین و منشور بین المللی پایبند باشد. از جامعه جهانی می‌خواهیم که اقدامات قاطعی علیه نظام ایران اتخاذ کند و مانع از دست یابی ایران به توانایی اتمی شود.

این بیانیه که به خواست سعودی‌ها تهیه شده است؛ بدون توجه حملات ناجوانمردانه ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود به ملت یمن و کشتار زنان و کودکان، حملات پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به دو ایستگاه پمپاژ نفت در سعودی را محکوم کرد.

همچنین در این بیانیه، حمله به ۴ کشتی تجاری در آب‌های اقتصادی امارات محکوم شده است و ضمن حمایت از امارات و تدابیر این کشور برای امنیت خود از جامعه بین المللی هم خواسته است که به مسئولیت خود برای مقابله این قبیل اقدامات (حمله به ۴ کشتی) عمل کند به ویژه که این اقدمات بر امنیت منطقه و بین المللی و ثبات بازار نفت مؤثر است.

بیانیه کنفرانس خلیج فارس بر قدرت و همبستگی شورای همکاری خلیج فارس و وحدت صف میان اعضایش تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: شورا حمایت خود را از راهبرد آمریکا در قبال ایران از جمله مقابله با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده این کشور در منطقه، حمایت آن از تروریسم، مبارزه با فعالیت‌های حزب‌الله، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبه‌نظامیان حوثی و سایر گروه‌های تروریستی ابراز می‌دارد و اقدامات انجام‌شده توسط آمریکا برای مقابله با آنها را مورد تمجید قرار می‌دهد.