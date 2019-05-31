تلاش برای رفع مشکلات خراسان جنوبی/قدس روز مقاومت در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز روز قدس است که نشان مقاومت و ایستادگی مردم مسلمان در مقابل استکبار جهانی است.

وی با اشاره به اهداف سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: بودن در کنار مردم پر تلاش، مخلص ولایت مدار و صبور خراسان جنوبی برای فریاد بر مستکبرین، آمریکا و حکومت غاصب اسرائیل و همراهی با مردم فلسطین از جمله اهداف سفر است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه حضور در بین مردم برای مسئولان مغتنم است، افزود: رسیدگی به مسائل اداری و قضائی استان از دیگر برنامه‌های سفر است.

وی ادامه داد: از یک هفته قبل تیم ۱۰ نفره برای بررسی مشکلات قضائی و اداری استان اعزام کردیم که در جلسات پیش بینی شده امروز موارد بررسی و مرور می‌شود.

وی با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات و گره‌های استان تلاش می‌کنیم، افزود: به برکت انقلاب گام‌های بلندی در توسعه و رفع تنگناهای استان انجام شده اما علی رغم تلاش‌ها کار برای انجام در استان فراوان است.