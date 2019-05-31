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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۸:۳۵

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد:

تلاش برای رفع مشکلات خراسان جنوبی/قدس روز مقاومت در برابر استکبار

تلاش برای رفع مشکلات خراسان جنوبی/قدس روز مقاومت در برابر استکبار

بیرجند-رئیس قوه قضائیه بابیان اینکه در جهت رفع مشکلات استان تلاش می کنیم، گفت: به برکت انقلاب گام های بلندی برای توسعه و رفع تنگناهای استان برداشته شده اما هنوز کار برای انجام فراوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در فرودگاه بیرجند در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز روز قدس است که نشان مقاومت و ایستادگی مردم مسلمان در مقابل استکبار جهانی است.

وی با اشاره به اهداف سفر به خراسان جنوبی بیان کرد: بودن در کنار مردم پر تلاش، مخلص ولایت مدار و صبور خراسان جنوبی برای فریاد بر مستکبرین، آمریکا و حکومت غاصب اسرائیل و همراهی با مردم فلسطین از جمله اهداف سفر است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه حضور در بین مردم برای مسئولان مغتنم است، افزود: رسیدگی به مسائل اداری و قضائی استان از دیگر برنامه‌های سفر است.

وی ادامه داد: از یک هفته قبل تیم ۱۰ نفره برای بررسی مشکلات قضائی و اداری استان اعزام کردیم که در جلسات پیش بینی شده امروز موارد بررسی و مرور می‌شود.

وی با بیان اینکه در جهت رفع مشکلات و گره‌های استان تلاش می‌کنیم، افزود: به برکت انقلاب گام‌های بلندی در توسعه و رفع تنگناهای استان انجام شده اما علی رغم تلاش‌ها کار برای انجام در استان فراوان است.

کد مطلب 4629786

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