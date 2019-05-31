ماکت موشکی که وحشت اسرائیل را برانگیخت/«در قدس نماز می خوانیم»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی قدس سال ۱۳۹۸، با قرائت قطعنامه ای مواضع خود را در ۵ بند اعلام کردند.

متن کامل این قطعنامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

'سُبْحانَ الَّذِی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الأَقْصَی الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ

مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ (سوره اسراء آیه ۱)

حمد و سپاس ذات اقدس احدیت جَلَّ و علا را که توفیق عنایت فرمود تا بار دیگر در یوم الله قدس باحضور حماسی و پر شور در صحنه و همگام با امت بصیر، عامل به وظیفه و دشمن شناس کشورهای اسلامی و آزادی خواهان جهان، حمایت همه جانبه از ملت مظلوم فلسطین، آزادی قدس شریف از چنگال خونین اشغالگران صهیونیستی، نابودی رژیم کودک کش و بیزاری از جبهه سلطه و استکبار و حامیان آن را رساتر از همیشه فریاد زنیم.

اینک ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی سراسری و دشمن شکن «روز جهانی قدس» که روز نبی مکرم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)، مظهر «وحدت اسلامی» در حمایت از آرمان فلسطین، پشتوانه امنیت کشور و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است؛ با بانگ رسای توحیدی «الله اکبر» و «خامنه‌ای رهبر» اعلام می‌نماییم:

۱- با گذشت چهل سال از ابتکار معجزه گونه امام راحل عظیم الشأن، همچنان آزادی قدس شریف با رهایی ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین از چنگال اشغالگران صهیونیست و تلاش برای محو غده سرطانی اسرائیل را آرمان بلند جهان اسلام دانسته، حمایت همه جانبه خود از جبهه مقاومت و مقابله جدی با نقشه های شوم رئیس جمهور احمق و هیأت حاکمه آمریکا علیه کشورهای اسلامی را اعلام و توطئه رذیلانه موسوم به «معامله قرن»، سرسپردگی سران مرتجع برخی از کشورهای عربی در تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم جعلی و غاصب قبله اول مسلمین و نشست به ظاهر اقتصادی صهیونیستی – آمریکایی در منامه بحرین را شدیداً محکوم می نماییم.

۲- با اعلام حمایت و پشتیبانی از راهپیمایی های جمعه های بازگشت فلسطینیان، مراتب نفرت و انزجار قلبی خود از سکوت خفت بار مجامع جهانی مدعی دروغین حقوق بشر در برابر نسل کشی و جنایات ضد بشری رژیم جعلی صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و اقدام مذبوحانه آنان برای نابودی هویت و تاریخ فلسطین با یهودی سازی سرزمین های اشغالی را ابراز می نماییم.

۳- تنها راه حل مسأله فلسطین را تداوم انتفاضه و مقاومت در برابر جبهه کفر جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا، نفی مطلق هر نوع سازش و تسلیم تا محو غده سرطانی اسرائیل، بازگشت آوارگانِ فلسطینی از اقصی نقاط دنیا و برگزاری همه پرسی فراگیر و آزاد برای تضمین آینده این کشور با تحقق راهبرد «همه فلسطین برای همه مردم فلسطین» و «فلسطین از بحر تا نهر» اعلام و بر آن تأکید می نماییم.

۴- کماکان آمریکای جنایت پیشه را «طاغوت اعظم» و نظام فرعونی حاکم بر این کشور را «دشمن شماره یک بشریت» دانسته، عهد شکنی و اقدامات سخیف کاخ سفید در خروج از برجام، تشدید تحریم‌های ظالمانه و قرار دادن نهاد انقلابی و مایه مباهات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را شدیداً محکوم، دل نبستن به وعده های دروغین کشورهای اروپایی، تسلیم نشدن در برابر سیاست های خصمانه بیگانگان، تقویت توانمندی های نیروهای سلحشور نظامی و انتظامی، خاصه پیشرفت های عزت آفرین حوزه دفاعی غیر قابل مذاکره موشکی و ارتقای فعالیت های هسته ای را به عنوان مطالبه جدی خود از قوای سه گانه بخصوص دولت محترم اعلام می نماییم.

۵- با تاکید بر ضرورت غیر قابل انکار ملاحظه حساسیت خاص و استثنایی مقطع کنونی از تاریخ انقلاب اسلامی، حفظ «وحدت و وفاق ملی» حول محور «ولایت مطلقه فقیه» اتخاذ تدابیر واقع بینانه و اقدامات عملی به دور از اظهارات احساسی و شعارگونه تمامی دست اندرکاران در تحقق «رونق تولید» به عنوان شعار محوری سال، جامه عمل پوشاندن به اقتصاد مقاومتی درون زا و تلاش مُجِّدانه برای حل مشکلات اقتصادی و معیشت مردم صبور همیشه حاضر در صحنه از طریق مبارزه قاطع با فساد و پدیده شوم گرانی و تورم بی سابقه سال های اخیر با نصب العین قرار دادن رهنمودهای گهربار مقتدای عظیم الشأن امت اسلامی و پیگیری تحقق نقشه راه ترسیم شده در بیانیه حکیمانه «گام دوم انقلاب» را خواهانیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

علی لاریجانی: مذاکره مجدد هسته‌ای معناندارد / معامله قرن نشانه دلال‌مآبی آمریکاست

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در روز قدس گفت: امروز روز قدس است و از ۱۶ مرداد سال ۵۸ که رهبر کبیر انقلاب، آن پیر روشن ضمیر، جمعه آخر ماه رمضان را روز قدس نامیدند، ملت ایران از هویت اسلامی قدس شریف دفاع کردند. بدون تردید این ابتکار امام خمینی (ره) یک ابداع متفکرانه بود که باعث شد شعله‌های محبت مسلمانان نسبت به قدس شریف جلوی توطئه‌ها را بگیرد.

لاریجانی اظهار داشت: امسال قدری شرایط از چند جهت متفاوت است، یکی توطئه‌های پیچیده‌ای که آمریکا در منطقه دنبال می‌کند، دوم، شفافت شدن صحنه و سوم، قوی‌تر شدن جبهه مقاومت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توطئه‌هایی که در مقابل مسلمانان است پیچیده‌تر شده است، گفت: رفتار آمریکایی‌ها خیلی گستاخ‌تر از گذشته علیه مسلمانان شده است. انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس با حمایت آمریکا، توهین به همه مسلمانان است، چون قدس شریف قبله اول مسلمانان و محل معراج پیامبر (ص) است.

وی تصریح کرد: قدس موضوعی نیست که فقط به یک ملت مربوط شود. امام خمینی (ره) فرمودند موضوع قدس به همه انسان‌های موحد مربوط است اما آمریکایی‌ها علیرغم همه توافقات بین المللی، این اقدام (معامله قرن) را انجام دادند اما نفس این کار آمریکا، دلالت دارد بر اینکه توطئه‌هایی نسبت به کلیت اسلام و مسلمانان در ذهن آمریکا وجود دارد و به دنبال پاک کردن نمادهای اسلامی هستند.

لاریجانی ادامه داد: آمریکا در دومین گام، سرزمین‌های جولان را به رژیم صهیونیستی هبه کرد. این اقدام، اقدامی ماجراجویانه و مسخره است که کشوری از آن طرف دنیا، سرزمین‌های کشور دیگری را به اسرائیل می‌دهد. این عمل نشان دهنده روحیه سبک سری و دلالی سردمداران آمریکا در عرصه بین المللی است. این اقدام آمریکا نیز از جانب اکثریت کشورهای جهان نامشروع تلقی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نفس این اقدام آمریکا، عمق کینه آمریکایی‌ها نسبت به مسلمانان را نشان می‌دهد.

وی افزود: مدتی است که طرحی مرموز و سربسته در مورد معامله قرن ارائه شده است و ادعا دارند که می‌خواهیم مشکل را برای همیشه حل کنیم. این عنوان نشان دهنده روحیه دلالی آمریکاست، واژه معامله جایی که پای غیرت دینی ملت‌ها درگیر است، نشان دهنده پوچ بودن فکر سیاسی آمریکاست که ریشه در تفکر فلسفی آنها دارد.

لاریجانی گفت: تفکر فلسفی آمریکا، تفکری منفعت‌گرایانه است، برای این تفکر، عدالت، شرف، انسانیت زمانی معنا دارد که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سردمداران آمریکا به راحتی هر تعهدی را زیر پا می‌گذارند و برایشان مهم نیست. یک روز توافق پاریس، روز دیگر توافق برجام یا توافق موشکی با روسیه، همه اینها برمی گردد به زیربنای فکری آمریکایی‌ها که رفتاری نامعقول در فضای بین المللی است.

وی گفت: رهبر انقلاب چندین بار فرمودند که تفکر آمریکایی زوال پذیر است. به این دلیل که ریشه‌های فکری آمریکایی خود به خود موجب ناهنجاری‌های بین المللی می‌شود. مقامات آمریکایی خود اعلام کردند داعش را به وجود آوردند، چون فکر می‌کردند به نفعشان است و می‌توانند کشورهای اسلامی را درگیر بحران امنیتی کرده و زیرساخت‌های آن کشورها را از بین ببرند. این اقدامات برمی گردد به زیربناهای فکری این تمدن.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح معامله قرن را داماد آقای ترامپ که فردی دلال است دنبال می‌کند. خود آقای ترامپ اعلام کرد داماد من عاشق اسرائیل است و این فرد را مسئول معامله قرن کرده است. رؤسای جمهور قبلی که معاهده کمپ دیوید و اسلو را سر و سامان دادند قیافه بی‌طرفانه می‌گرفتند ولی این فرد از ابتدا قداره را بسته است که من عاشق اسرائیل هستم. این جوانک بی‌تجربه اقداماتی را در منطقه انجام می‌دهد. بسیاری از رهبران منطقه نگران این رفتارها هستند و معتقدند آمریکایی‌ها این جوانک را فرستاده است تا جنگی را در منطقه به راه بیندازند، این اضطراب‌ها ناشی از رفتارهای نارس آمریکایی‌هاست.

لاریجانی گفت: ابعاد طرح معامله قرن مشخص نیست. گفته شده است که در این طرح حذف بازگشت آوارگان فلسطینی نهفته است و برای تحقق این امر معامله‌ای مادی را سامان می‌دهند و پولش را از جیب کشورهای بدبخت پولدار خلیج فارس درمی آورند تا به کشورهایی که آوارگان فلسطینی حضور دارند بدهند تا آوارگان تبعه این کشور شوند.

وی ادامه داد: به دنبال ایجاد دهکده ابودیس به عنوان پایتخت اسرائیل هستند تا بیت المقدس را برای همیشه در چنگال خود بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح وضع روشنی ندارد و دلالت‌هایی وجود دارد که کنفرانس بحرین به عنوان کارگاهی برای جنبه‌های اقتصادی این طرح است که البته این افتضاحی برای یک کشور اسلامی است که به دنبال دلالی برای این معامله است.

وی گفت: یک جهت گیری کلی را می‌توان از ادعاهای اخیر آمریکا درآورد که راهبرد آمریکایی‌ها در این شرایط نسبت به تحولات منطقه چیست. به نظرمن راهبردشان تحقیر مسلمانان و در مضیقه قرار دادن کشورهای اسلامی است.

لاریجانی تصریح کرد: اگر راهبرد آمریکا این است، پاسخ کشورهای اسلامی نیز باید در همین سطح باشد. نمی‌توان با چند اقدام تاکتیکی پاسخ این اقدامات و دشمنی‌ها را داد بلکه باید کشورهای اسلامی راهبردی هم‌سنگ و یا قوی‌تر را طراحی کنند.

رئیس مجلس گفت: روشن شده است که برخی کشورهای اسلامی طرف اسرائیل هستند. از حدود ۷۰ سال پیش درگیری‌هایی در خاورمیانه به خاطر رژیم صهیونیستی به وجود آمد. غالباً این درگیری‌ها با ناکامی همراه بود علاوه بر این ساماندهی طرح‌های صلح هم با ناکامی مواجه بود چون ردپای بی صداقتی برخی کشورهای منطقه دیده می‌شد. برخی مانند انور سادات صادق بودند اما برخی کشورها با اسرائیل همکاری می‌کردند و فریاد حمایت از فلسطین سر می‌دادند. سعودی‌ها با همکاری امارات و بحرین در جهت تسلط اسرائیل بر فلسطین حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر در جنگ سی و سه روزه حزب الله لبنان و اسرائیل، سعودی‌ها به اسرائیل اطلاعات می‌دادند اما علنی نمی‌کردند اما امروز با وزرای اطلاعات اسرائیل جلسه علنی می‌گذارند، گفت: اگرچه این اقدام سعودی‌ها اقدامی خائنانه است اما برای مقابله با توطئه صهیونیست‌ها این شفافیت به نفع فلسطین است که صف کشورهای منافق جدا شد.

لاریجانی تاکید کرد: کشوری که حاضر است صدها میلیارد دلار اسلحه بخرد و بر سر مردم یمن بریزد در همین امتداد آمادگی دارد پول کثیف برای معامله قرن بدهد تا آقای ترامپ و داماد یهودی اش اسرائیل را بر منطقه مسلط کنند. خجالت آورترین موضع گیری ها را در این ایام شاهد بودیم.

لاریجانی اظهار داشت: حکام سعودی به جای اینکه در مقابل سخنان سخیف ترامپ قدری به خود بیایند، خود را حقیرتر نسبت به آمریکا به حساب آوردند و به جای اعتراض به آمریکا، دهها نفر از افراد معترض هموطن خود را گردن زدند. این بردگی سیاسی از آنها یک چهره «حکام کلنگی» ساخته است که فعلاً با پول پخش کردن برای خود حیات سیاسی ساخته‌اند اما آبرو ندارند.

وی با اشاره به توانمندی جبهه مقاومت گفت: این توانمندی در دو دهه اخیر چهره منطقه را عوض کرد. در دهه‌های قبل، دولت‌های عربی علیه اسرائیل هم پیمان می‌شدند اما موفق نبودند، چون این دولت‌ها از نظر صداقت باوفا نبودند، لذا غالباً توفیق نداشتند اما در دو دهه اخیر جریان مقاومت در منطقه یک جریان عمیق و پرانرژی شده است که خیلی بیشتر از دولت‌ها توانمندی مقاومت در برابر جریان‌های مخرب را دارد. اگر مقاومت توانمند نبود، آیا توانایی شکست اسرائیل را دارد؟

رئیس مجلس با اشاره به سفرش به اروپا در ایام جنگ ۳۳ روزه گفت: یکی از رهبران اروپایی به من گفت با این وضع اولمرت یک جنازه سیاسی است.

وی اظهارداشت: اگر مقاومت در منطقه قوی نبود، ایا این تروریست‌های وحشی داعش در منطقه سرکوب می‌شدند؟ آیا انواع و اقسام تروریست‌ها در سوریه سرکوب می‌شدند؟

لاریجانی اظهار داشت: اگی برخی کشورها از پشت در منطقه به فلسطینیان خنجر بزنند و آمریکایی‌ها هر طرحی بدهند تا زمانی که مقاومت در منطقه قوی است، این طرح‌ها و اقدامات کف روی آب است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت مقاومت امروز از نظر تجهیزات و گستردگی قابل قیاس با چند سال پیش نیست و این امر نکته امیدوارکننده ای است. همین امر موجب شده است آنها با ناپختگی طرح مفتضح معامله قرن را بدهند. آمریکایی‌ها می‌گویند ما توافق هسته‌ای را قبول نداریم، لذا از این توافق خارج شدند و تحریم‌های زیادی را علیه ملت ایران وضع کردند. وقتی کاری از پیش نبردند، هر روز سرشان را از پنجره اتاق خوابشان بیرون می‌آورند و می‌گویند ما می‌خواهیم مذاکره کنیم، درباره منطقه، موشک و موضوع هسته‌ای. مذاکره مجدد در زمینه هسته‌ای چه معنا دارد؟ ضمناً این چه مذاکره‌ای است که شما اول تحریم‌های گسترده را وضع می‌کنید، این نحوه مذاکره امتداد عمل تحریم است.

وی گفت: متأسفانه آنقدر کشورهای منطقه خود را در برابر این قداره بندهای سیاسی ضعیف نشان داده‌اند که اینها فکر می‌کنند می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند. ملت ایران یک ملت هوشمند است.

وی گفت: متأسفانه آنقدر کشورهای منطقه خود را در برابر این قداره بندهای سیاسی خاضع و ضعیف نشان داده‌اند که اینها فکر می‌کنند می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند. ملت ایران یک ملت متمدن، و ریشه دار است و از یک رهبر مجاهد، هوشمند و با تدبیر برخوردار است.

لاریجانی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: بساط فریبکاری‌تان را جمع کنید، فکر می‌کنید اگر مرتب تکرار کنید و بگویید ما می‌خواهیم مذاکره کنیم، سران کشورهای مختلف مجاب می‌شوند که شما راست می‌گوئید و ملت ایران هم مجاب می‌شود که واقعاً آمریکایی‌ها می‌خواهند مذاکره کنند؟

رئیس مجلس گفت: این چه مذاکره‌ای است؟ مثل این می‌ماند که یک مشت دزد اموال خانه‌ای را بگیرند و سپس در بزنند و بگویند حاج‌آقا! آمده‌ایم مذاکره کنیم. چه مذاکره‌ای؟ اگر می‌خواهیم مذاکره کنی اموال را پس بده و برو.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند این رفتارها واقعیت منطقه است؛ یعنی زور است. وقتی یک دزدی در کشوری خانه‌ای را سرقت می‌کند، با زور اموال را از او پس می‌گیرند نه با مذاکره. امروز هم در صحنه بین‌المللی آن پلیسی که می‌خواهد دزد را بگیرند خودش از سردمداران دزدهاست.

لاریجانی گفت: راه حل مقابله با این دزدها این است که باید خودمان قوی شویم. اینکه حاضر نیستیم بر سر مسائل دفاعی کشورمان مذاکره کنیم، چون راهی جز این نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اقدامات متقابل علیه ستم آمریکا در بحث اتمی آغاز شده، مستمرا ادامه خواهد یافت تا آمریکا‬ سر عقل بیایند. در مورد توان موشکی و برد آن هم چرا باید مذاکره کنیم؟ اینها همه متأثر از تفکر منفعت طلبانه ای است که در زیربنای فکری آمریکاست.

وی گفت: آنها می‌خواهند عامل امنیت منطقه که مقاومت است را سست کنند تا کسی جلودار توطئه‌های آمریکایی اسرائیل نباشد، غافل از اینکه جریان مقاومت یک جریان زاینده و رو به جلو است و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی این بیداری را بگیرد و هر چه آمریکایی‌ها طرح‌های صلح دهند، جریان مقاومت بیدار تر خواهد شد. آمریکایی‌ها علت ناتوانی خود را در منطقه درک نکردند. چرا مزدوران شما در افغانستان و عراق موفق نبودند. اگر عقل داشته باشند به ریشه این کار پی می‌برند که حضور هر چه بیشتر آنها عامل توسعه جریان مقاومت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مورد فلسطین با تجربه‌ای که درباره طرح‌های صلح وجود داشته است دو مساله پیش رو است؛ اول اینکه مثل گذشته آمریکایی‌ها به دنبال طرح‌های سرگرم کننده برای پایمال کردن حقوق فلسطینان باشند که باید در برابر این روش مقاومت کرد. زیرا همه طرح‌های صلح آنها دروغ از آب درآمده است. این هوشیاری سیاسی در منطقه به وجود آمده است که راهی جز مقاومت وجود ندارد.

لاریجانی گفت: مسیر دوم راهی است که مقام معظم رهبری در دو دهه اخیر مطرح کردند که مبتنی بر اسناد بین المللیو تنها راه سیاسی برای حل این بحران است که برگزاری همه‌پرسی است تا آوارگان به فلسطین بازگشته و انتخابات با مشارکت مردم اصلی فلسطین اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان برگزار شود تا نظام سیاسی بر این اساس انتخاب شود و در مورد ساکنان غیربومی این سرزمین‌ها این نظام سیاسی تصمیم بگیرد.

وی تاکید کرد: کشورهایی که می‌گویند مبنای حکومت ما دموکراسی است برای مردم فلسطین این راه حل را قبول نمی‌کنند. راه حل سیاسی این مشکل همین است.

لاریجانی تاکید کرد: نتیجه حرف‌های متناقض آمریکایی‌ها که یک روز ملت ایران را تروریسم می‌خوانند و روز دیگر دم از مذاکره و دوستی می‌زنند این است که بزرگی ملت ایران را نشناخته‌اند. بعد از اعمال تحریم‌ها فکر می‌کردند کاری از پیش می‌برند اما امروز همه ملت ایران یکصدا هستند که باید بر استقلال اقتصادی خود تکیه کرده و نقاط ضعف خود در بخش اقتصادی را جبران کنند.

وی گفت: مسکن بسیار گران شده و باید برای آن علاج پیدا کرد، زمین باید از قیمت بورس بازی دربیاید. تصمیم بسیار بزرگی گرفته شده که در شهرها و روستاها زمین برای زوج‌هایی که ازدواج می‌کنند با قیمت بسیار پایین در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند صاحب ساختمان شوند بر این اساس باید یک میلیون ساختمان ساخته شود. به جوانان وام تسهیلات مسکن و زمین ارزان داده خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که رهبری تاکید کردند توجه به اقتصاد درونی و از بین بردن خلاءها است. باید به کارآفرینی توجه کرد، نسل جوان ظرفیت بزرگی است. راه حل شکستن تحریم‌ها این است که روی پای خودمان بایستیم مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی که دلال بازی‌هایی که ایجاد شده، راه حل‌هایی طراحی شده که دست دلال‌ها قطع شود و این فشارهای بیرونی نتواند زمینه ناراحتی برای مردم به وجود آورد.

لاریجانی گفت: در شرایط فعلی بیش از گذشته انسجام و وحدت درونی اهمیت دارد، موضوع مهم کشور ما مقابله با این جریان آمریکایی است، لذا وحدت درونی امری ضروری و عقلانی است.

ناطق نوری: توان نظامی ایران در منطقه بی نظیر است / کنفرانس بحرین هم قطعاً شکست می‌خورد

علی اکبر ناطق نوری در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به فضل الهی ما پس از تجربه ۸ سال دفاع مقدس که باید به روح امام راحل و همه شهدا درود بفرستیم، پیشرفت بسیار زیادی در بخش نظامی کرده ایم که عمدتاً هم برای دفاع و بازدارندگی است.

وی تاکید کرد: ما بر اساس مکتب مان هیچگاه حمله کننده نخواهیم بود اما باید توان دفاعی و بازدارندگی خودمان را مجهز می کردیم که با فرماندهی رهبر عظیم الشأنمان، نیروهای ما در این زمینه پیشرفت های بسیار خوبی داشته اند.

ناطق نوری بیان کرد: توان ما از نظر نظامی در منطقه بی نظیر است و قطعاً در منطقه و خارج از منطقه، این توان مقابله و دفاع از خودمان را به بهترین شکل داریم.

وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بحرین در راستای معامله قرن گفت: همانطور که اجلاس های دیگر آنان علیرغم هزینه های بسیار زیاد به نتیجه نرسید و به شکست ختم شد، همه علائم نشان دهنده آن است که این کنفرانس ها هم با شکست روبرو خواهد شد؛ چرا که بسیاری از کشورهایی که امید داشتند در این کنفرانس شرکت کنند، شرکت نکردند و این مسئله نشان دهنده آن است که این طرح هم مثل مابقی طرح های آنان شکست خورده است.

امیر صباحی فرد: دشمنان قدرت رویارویی با ارتش را ندارند

امیر علیرضا صباحی‌فر فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز (جمعه) در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران درباره برخی اظهار نظرات تهدیدآمیز کشورهای مختلف علیه ایران، گفت: دشمنان به هیچ وجه قدرت رویارویی و مقابله با ارتش جمهور اسلامی ایران نداشته و نخواهند داشت.

وی گفت: ملت سلحشور و انقلابی ایران اسلامی و سایر کشورهای دیگر امروز تجدید پیمان کردند. ملت مسلمان ایران بار دیگر به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب پاسخ مثبت دادند و به میدان آمده تا بگویند پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی تصریح کرد: آن کسانی که وعده داده بودند انقلاب اسلامی ایران نابود خواهد شد بیایند و این جمعیت میلیونی را ببینند تا متوجه شوند مردم ایران به پای انقلاب اسلامی خواهند ایستاد.

امیر صباحی‌فر گفت: من به افراد و کشورهایی که با انقلاب اسلامی ما دشمنی دارند می گویم که این انقلاب به انقلاب امام زمان، وصل خواهد شد و ما پای این انقلاب و نظام ایستاده‌ایم و مذاکره و معامله‌ای در رابطه با مسائل ناموسی انقلاب همچون مسائل دفاعی و نظامی نخواهیم داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه قدس پایتخت ابدی فلسطین است جز شعارهای ابدی و اساسی ما خواهد بود.

سردار وحیدی: «معامله قرن» هرگز محقق نخواهد شد

سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران، گفت: ملت ایران هیچ گاه مذاکره با دشمنان را به رسمیت نخواهد شناخت، چراکه ماهیت استکبار جهانی روشن و شفاف است.

وی افزود: معامله قرن یعنی اینکه ملت فلسطین به فراموشی سپرده شود و سرزمین های اشغالی به تاراج برود که با بیداری ملل اسلامی این هرگز محقق نخواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توطئه های طراحی شده رژیم صهیونیستی آمریکا و ایادی شان علیه ملت فلسطین کاملاً مشهود است، و ملت ایران با حضور خود این توطئه ها را از بین خواهند برد.

رضایی: محاصره اقتصادی آمریکا را شکست می‌دهیم

محسن رضایی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس بر اساس اشغالگری و کشتار جمعی تشکیل شده است و هیچ دینی حتی ادیان دیگر نمی‌پذیرد که این غده سرطانی کشتار، خیانت و قتل عام داشته باشد.

وی با بیان اینکه چنین رژیمی هیچگاه مشروعیت پیدا نخواهد کرد، ادامه داد: برای ما مسلم است که فلسطین بدست فلسطینی‌ها بر می‌گردد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: سرنوشت طرح‌ها و توطئه‌های آمریکا که علیه ما صورت می‌گیرد مثل طرح‌های قبلی با شکست مواجه خواهد شد.

رضایی گفت: محاصره اقتصادی و هجمه فرهنگی که علیه ملت ایران صورت می‌گیرد، سند حقانیت ملت ما است و مطمئن هستیم که محاصره اقتصادی آمریکا را شکست خواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر ما، مقاومت فعال است، تصریح کرد: ما بارها با آمریکایی‌ها زورآزمایی داشته ایم که ملت ما در این زورآزمایی‌ها موفق بوده است و این بار هم ملت ایران از این توطئه‌ها سربلند بیرون خواهد آمد.

آیت الله جنتی: آمریکا و اسرائیل دفن خواهند شد

آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: پیام این راهپیمایی مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل است. پیام این راهپیمایی مرگ بر امریکاست و همانطور که ما ایستادیم و شاه را دفن کردیم، امریکا و اسرائیل هم دفن خواهند شد.

وی گفت: ما ایستاده ایم و شکست نهایی برای امریکاست.

وزیر ارشاد به جمع راهپیمایان تهرانی روز جهانی قدس پیوست

عباس صالحی «وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی» پیش از ظهر امروز (جمعه) با حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس به جمع راهپیمایان پیوست.

عارف: سازش حکام عرب نتیجه ندارد / تا آزادی قدس حمایت از فلسطین ادامه دارد

محمدرضا عارف در حاشیه راهپیمایی روز قدس تهران در جمع خبرنگاران درباره نقش محور مقاومت و ایران در حل مشکل فلسطین اظهار داشت: خوشبختانه مردم ما در همه صحنه‌هایی که پیرامون آرمان‌ها و مطالبات انقلاب اسلامی است، حضور جدی داشته اند.

وی ادامه داد: قطعاً حرکات کشورهای غربی به نتیجه نخواهد رسید و این مسئله بر اساس تجربه چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رئیس فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً سازش‌های حکام برخی کشورهای اسلامی به نتیجه نمی‌رسد و مردم مسلمان مسیر خودشان را تا آزادی قدس ادامه می‌دهند.

سرلشکر جعفری: حمایت ایران از مردم فلسطین بیشتر از گذشته خواهد بود

سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران گفت: مردم هر سال حضوری پرشکوه‌تر در راهپیمائی روز قدس دارند و با امید بیشتر نابودی رژیم صهیونیستی را طلب می‌کنند که این حضور پیروزی را نزدیک‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: قطعاً سیاست‌های حمایتی ایران اسلامی از مردم مظلوم فلسطین بیشتر از گذشته خواهد بود و در چند سال آینده شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهیم بود.

روحانی: معامله قرن به نتیجه نمی‌رسد / پیروزی نهایی از آنِ فلسطین است

حجت الاسلام حسن روحانی که همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از تقاطع خیابان فردوسی در مسیر راهپیمایی گسترده و پرشور مردم تهران قرار گرفت، با اشاره به اینکه روز قدس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: روز قدس روز تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است و پیام قدس این است که فلسطین برای همیشه زنده بوده و قدس از آن مسلمانان است.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام در دو سال گذشته توطئه‌های جدیدی علیه قدس طراحی کرده‌اند که البته به نتیجه نرسیده است، خاطرنشان کرد: دشمنان قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند که جز یکی دو کشور کوچک هیچ کشوری در جهان از آن حمایت نکرد. آنان همچنین جولان را از آن رژیم صهیونیستی معرفی کردند که هیچ کشور و نهاد بین المللی از آن حمایت نکرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل خواهد شد و قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.

روحانی اظهار داشت: ملت ایران ۴۰ سال است که به خیابان‌ها آمده و علیه استکبار و صهیونیست‌ها شعار می‌دهند و ملت فلسطین نیز ۷۱ سال است که در برابر استکبار و صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنند.

وی گفت: تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و فلسطین خواهد بود و سرزمین فلسطین مامنی برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خواهد گردید.

رئیس مجلس در جمع راهپیمایان تهرانی روز جهانی قدس حضور یافت

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در راهپیمایی روز قدس حضور یافت.

وی سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در روز قدس است.

معاون اول رئیس جمهور: حضور امسال مردم در راهپیمایی روز قدس از مسائل فلسطین گره گشایی می کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

معاون اول رییس جمهور همچنین در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امام بزرگوار یک راهبرد بسیار مهم برای مردم فلسطین ترسیم کرد و این راهبرد حضور مردم مسلمان در صحنه برای حمایت از فلسطینیان بود. با این پیش‌فرض که در مواقعی که دولتهای وابسته و مرتجعین عرب از آرمانهای فلسطین انصراف دهند و فلسطینیان تنها باشند، مردم مسلمان در سراسر دنیا به حرکت در آمده و حمایت خود را از فلسطین اعلام کنند.

وی افزود: این برهه تاریخی فعلی مقطعی است که رییس جمهور آمریکا برخلاف همه قراردادها و توافقات بین المللی موضوع معامله قرن را با این انگیزه مطرح کرده که تمام حقوق فلسطینیان نادیده گرفته شود و ما به ازای آن برخی برنامه های اقتصادی اجرا شود. اما هیچ فلسطینی در این توافق حضور نداشته و می توان بطور قطع پیش بینی کرد که با حضور مردم این معامله به شکست کشیده خواهد شد و برای سران عرب که با آمریکا همراهی می کنند روسیاهی خواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: مردم ایران همواره مردمی وقت شناس و تاریخ شناس بوده اند و حساسیت ها را تشخیص داده اند و امروز که کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و آمریکایی ها از یک طرف چنگ و دندان نشان می‌دهند و از طرف دیگر فریاد مذاکره سر می دهند و فلسطینی ها در فشار و سختی قرار گرفته اند، حضور مردم ایران همیشه تاریخ ساز بوده و من مطمئن هستم که حضور امسال مردم هم از مسائل کشور و انقلاب و هم از مسائل فلسطین گره گشایی زیادی خواهد کرد.

وی افزود: حضور امروز مردم هم از نظر مسائل داخلی و هم از نظر منطقه ای و جهانی تعیین کننده است.

معاون اول رییس جمهور همچینین در ادامه بر روی طوماری که راهپیمایان درباره توطئه های دشمنان مطالبی را نوشته بودند، این جمله را نوشت که «معامله قرن محکوم به شکست است».



فرمانده نیروی هوایی ارتش در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد

امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

حسین طائب: حمایت از مقاومت فلسطین، فروپاشی رژیم صهیونیستی را تسریع می‌بخشد

حجت الاسلام حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمائی روز جهانی قدس و در جمع خبرنگاران گفت: روند فروپاشی رژیم صهیونیستی در داخل سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمائی روز قدس امسال گفت: حضور پرشور ملت‌های آزادی‌خواه جهان در سراسر ممالک اسلامی و دیگر کشورها می‌تواند شتاب دهنده فروپاشی رژیم غاصب صهیونیستی باشد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفت: روند رو به انحطاط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که مقاومت در برابر مستکبرین همواره جواب می‌دهد، فلسطین و لبنان موفق شدند با مقاومت خود، آستانه تحمل رژیم صهیونیستی را از ۳۳ روز به دو روز کاهش دهند.

وی ادامه داد: اگر روند حمایت مردمی از مقاومت فلسطین ادامه پیدا کند روند فروپاشی رژیم صهیونیستی سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره برپایه حمایت از مظلومان جهان بویژه مردم فلسطین شکل گرفته و این روند با قدرت ادامه پیدا می‌کند.

محسن رضایی در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

وزیر علوم: مسلمانان نباید مردم فلسطین را تنها بگذارند

منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران و در خصوص پیام حضور مردم در راهپیمایی روز قدس، گفت: مردم مسلمان ایران هر سال بعد از زمانی که حضرت امام آخرین جمعه را به عنوان روز قدس اعلام کرده‌اند در صحنه حاضر شدند. این روز اعتراض به پایمال شدن حق مردم فلسطین و حمایت از آنهاست.

وی افزود: مردم هر سال با شور و علاقه در این میدان حاضر شده و مسئله حمایت مسلمانان از هر گروه مظلومی در دنیا را به جهانیان نشان می‌دهند. مردم فلسطین هم مانند گروه‌های مظلوم باید از حمایت مسلمانان جهان برخوردار باشند، زیرا حقوق قانونی آنها پایمال شده است.

وزیر علوم با بیان اینکه مردم فلسطین باید به مقاومت ادامه دهند، گفت: مسلمانان نیز باید از آنها حمایت کرده و آنها را در این صحنه تنها نگذارند.

غلامی در پاسخ به سوالی درباره احتمال خروج ایران از برجام گفت: امیدواریم اروپایی‌ها به تعهداتشان پایبند باشند و همان پیمان‌های حداقلی را انجام دهند و این اتفاق نیفتد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آینده طرح معامله قرن گفت: معامله قرن قطعاً انجام شدنی نیست و افرادی که از طرف دیگران می‌خواهند در آن شرکت کنند قطعاً شکست خواهند خورد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راهپیمایی روز قدس حضور یافت

آیت الله صادق آملی لاریجانی «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» در راهپیمایی روز قدس حضور یافت.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت

* معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری صبح امروز (جمعه) با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست.

سردار یزدی: معامله قرن طنزی تلخ است / میز مذاکره باید زمین غزه باشد

سردار رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران بیان کرد: حضور مردم نشان دهنده حمایت از آرمان‌های بزرگ اسلامی بخصوص فلسطین است.

وی ادامه داد: مردم آماده‌اند تا از آرمان‌های فلسطین تمام قد دفاع کنند. معامله قرن هم طنزی تلخ است که بارها شکست خورده است.

فرمانده سپاه تهران ادامه داد: این‌ها از کمپ دیوید تا قراردادهای دیگرشان همه شکست خورده است. این معامله قرن هم نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. البته ما موافق هستیم که معامله قرنی صورت بگیرد ولی این معامله باید در زمین‌های غزه و توسط مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خودشان باشد و آنها باید خودشان برای آینده‌شان تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: امروز میز مذاکره زمین فلسطین و غزه است و کسانی که سر این میز باید بنشینند کودکان فلسطینی هستند که به جرم دفاع از کشورشان در برابر رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

یزدی در پایان گفت: شکر خدا تاکنون هیچ مشکل امنیتی نداشته‌ایم و دشمنان هم می‌دانند که حضور مردم در صحنه هرگونه تحرکی را از آنها می‌گیرد.

سردار فدوی: راهپیمایی روز قدس تا زمان نابودی رژیم صهیونیستی ادامه دارد

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمع راهپیمایان روز قدس در تهران پیوست.

سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه راهپیمایی روز قدس و در جمع خبرنگاران، گفت: حضور پرشور و شعور مردم خود گویای همه چیز است.

وی افزود: این حضور و حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین تا زمانی که عامل اصلی اشغالگری یعنی رژیم صهیونیستی وجود دارد، ادامه دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما معتقدیم که ظلم پایدار نیست و تا زمانی که باطل هست مردم در صحنه حضور دارند.

آیت الله جنتی در جمع راهپیمایان روز قدس حضور یافت

* آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان دقایقی پیش با حضور از میدان انقلاب تهران به جمع راهپیمایان روز جهانی قدس پیوست.

ظریف: پیام چهل سال روز قدس تبدیل معامله قرن به «شکست قرن» است

*محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافت.

وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: پیام امروز و چهل سال روز قدس تبدیل کردن معامله قرن به شکست قرن است.

رئیس جمهور به جمع راهپیمایان تهرانی پیوست

*حسن روحانی رئیس جمهور همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از تقاطع خیابان فردوسی در مسیر راهپیمایی گسترده مردم تهران قرار گرفت و همراه با مردم روزه دار، حمایت از مظلومان تاریخ بویژه مردم مظلوم فلسطین و ایستادگی در برابر ظالمان را به رخ جهانیان کشید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: «معامله قرن» به نتیجه نمی‌رسد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ما اهل مذاکره هستیم یا مقابله؟، گفت: مقام معظم رهبری تکلیف را روشن کردند و فرمودند ما اهل مقاومت هستیم و بر این اساس همه ما باید از فرمایشات ایشان تبعیت کنیم.

وی ادامه داد: حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس از اقشار و جناح‌های مختلف سیاسی نشان دهنده یکپارچگی و اتحاد و تبعیت همه ملت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره طرح «معامله قرن»، گفت: از همین الان مشخص است که این طرح راه به جایی نخواهد برد چرا که این معامله مقبول و مشروع نیست و یک معامله باطل است و هیچ آثار حقوقی بر آن مترتب نیست.

امیری با تاکید بر اینکه معامله قرن معامله‌ای ورشکسته است، خاطرنشان کرد: حضور همه مردم ایران و جهان در راهپیمایی روز جهانی قدس شکست معامله قرن را نوید می‌دهد و قطعاً به نتیجه نمی‌رسد.

راهپیمایان: به زودی در قدس نماز می‌خوانیم

راهپیمایان روز جهانی قدس با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون «به زودی در قدس نماز جماعت می خوانیم»، «نحوالقدس»، «من فلسطینی نیستم اما مسلمانم» و «فلسطین برای فلسطینی‌ها» انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویر کشیدند.

ماکت موشکی که وحشت صهیونیست‌ها را برانگیخت به نمایش درآمد

* در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس ماکت موشک «ذوالفقار» به نمایش درآمده است.

«موشک ذوالفقار» نخستین موشک سوخت جامد با برد ۷۰۰ کیلومتر است که قادر است اهداف مورد نظر را به صورت نقطه‌ای منهدم کند.

چند سال گذشته یک رسانه رژیم صهیونیستی در مورد موشک «ذوالفقار» نوشته بود: روند تاریخی توان نظامی ایران ثابت می‌کند که هر سلاحی که ابتدا در ایران رونمایی و به کار گرفته می‌شود پس از مدتی به حزب الله لبنان می‌رسد. نگرانی از این موشک به این دلیل نیست که مربع وزارت امنیت در تل آویو را هدف قرار می‌دهد بلکه با دقت می‌تواند ساختمان ستاد یا هر هدف استراتژیک دیگری در اسرائیل را هدف قرار دهد. (اینجا بخوانید)

کنایه‌های راهپیمایان به برجام

* نوجوانان در مسیر راهپیمایی با در دست گرفتن پلاکاردی با موضوع محکومیت سازش و هرگونه مذاکره با غرب که در آن نوشته شده بود: «آنهایی که خواب آمریکا را می‌بینند، خدا بیدارشان کند» به برجام به عنوان یک توافق برد-برد کنایه زدند.

همچنین در بنری دیگر جمله‌ای از شهید احمد متوسلیان نقش بسته بود مبنی بر اینکه «ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد، هرکسی مرد این راه است؛ بسم‌الله و هرکس نیست خداحافظ»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: قدس شریف متعلق به مردم فلسطین است / آمریکا نمی‌تواند سنگ اندازی کند

بهروز نعمتی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران درباره تأثیر حضور مردم در شکست خوردن معامله قرن، اظهار داشت: حضور مردم در این راهپیمایی بزرگ، یک نه بزرگ به معامله قرن است و آمریکا عمالش در منطقه بدانند که این طرح به نتیجه نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: فلسطین متعلق به مردم این کشور و مسلمانان جهان است و هیچ کسی نمی‌تواند در اراده مردم مسلمان و مقاومت مردم فلسطین سنگ اندازی کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا همواره و به شکل‌های مختلف به دنبال آن بوده است که کشورهای مسلمان را از هم جدا کند و این کشورها را در اختیار قدرت‌های دست نشانده خود قرار دهد و این مسئله مربوط به امروز نیست بلکه آمریکا همواره بدنبال این مسئله بوده است اما آنان بدانند اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و آنان به اهداف شومشان در خاورمیانه نمی رسند.

* در چهارراه ولی عصر تهران نیز چهره کاریکاتوری پادشاه عربستان و ولیعهد او و همچنین وزیر امور خارجه آمریکا از بالای یک جرثقیل آویزان بود.

* مراسم راهپیمایی روز جهانی رأس ساعت ۱۰:۳۰ به صورت همزمان در تهران و شهرستان‌های ایران اسلامی با حضور گسترده مردم روزه دار و همیشه در صحنه آغاز شد.

بنا بر اعلام رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شعار رسمی مراسم امسال روز جهانی قدس، «روز جهانی قدس؛ شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین» است.

به گزارش مهر، علی رغم اینکه ساعت رسمی مراسم راهپیمایی روز جهانی از ساعت ۱۰:۳۰ به طور همزمان در سراسر کشور آغاز می‌شود، اما مردم روزه دار و همیشه در صحنه ایران اسلامی زودتر از ساعت رسمی مراسم در مسیرهای تعیین شده برای راهپیمایی حضور یافتند.

مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی روز جهانی قدس توسط سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شد که به شرح زیر است:

مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین (ع) - خیابان انقلاب دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر میدان انقلاب دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۳: مسجد میدان منیریه، خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۴: مسجد امام زمان (عج)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۵: مسجد حضرت ابوالفضل، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۶: مسجد حضرت مهدی (عج)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۷: مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولیعصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۸: مسجد امام صادق (ع) فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب.

مسیر شماره ۹: مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره ۱۰: مسجد جامع رسول اکرم، بلوار شاهد تهرانسر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

بر اساس این گزارش، رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد: شعار راهپیمایی روز جهانی قدس امسال که در ایران اسلامی و سایر کشورها برگزار خواهد شد، «روز جهانی قدس؛ شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین» است.

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