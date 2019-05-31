به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم راهیپمایی روز جهانی قدس ماکت موشک «ذوالفقار» به نمایش درآمده است.

«موشک ذوالفقار» نخستین موشک سوخت جامد با برد ۷۰۰ کیلومتر است که قادر است اهداف مورد نظر را به صورت نقطه‌ای منهدم کند.

چند سال گذشته یک رسانه رژیم صهیونیستی در مورد موشک «ذوالفقار» نوشته بود: روند تاریخی توان نظامی ایران ثابت می‌کند که هر سلاحی که ابتدا در ایران رونمایی و به کار گرفته می‌شود پس از مدتی به حزب الله لبنان می‌رسد. نگرانی از این موشک به این دلیل نیست که مربع وزارت امنیت در تل آویو را هدف قرار می‌دهد بلکه با دقت می‌تواند ساختمان ستاد یا هر هدف استراتژیک دیگری در اسرائیل را هدف قرار دهد. (اینجا بخوانید)

‌