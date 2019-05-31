فرهنگیان اهل سنت ۲۷ ماه رمضان ۲ ساعت دیرتر سر کار بروند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد فرهنگیان اهل سنت می‌توانند مانند سایر شب‌های قدر در این شب هم دیرتر در سر کار حاضر شوند. در متن این اطلاعیه آمده است:

تمامی فرهنگیان اهل سنت (به غیر از عوامل برگزاری امتحانات نهایی) در سراسر کشور می‌توانند روز یکشنبه ۱۲ خرداد مصادف با ۲۷ ماه مبارک رمضان دو ساعت دیرتر در محل کار خود حضور به هم رسانند.

همچنین امتحانات داخلی تمامی دانش‌آموزان در مناطق اهل سنت نشین، روز یکشنبه ۱۲ خرداد مصادف با ۲۷ ماه مبارک رمضان با نظر مدیر آموزش و پرورش منطقه به روز دیگری موکول می‌شود.