سیدعلیرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان از جمله اقدامات مهم ارشاد در سال 85 را راه اندازی سه روزنامه در استان اصفهان دانست و ادامه داد: "اصفهان راهی را که باید در چندین سال گذشته طی می نمود در طول یک سال گذراند."



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: "با توجه به سیاست اتمام پروژه های نیمه تمام سعی بر این شد کلیه این طرح ها سال گذشته به بهره برداری برسد. همچنین سال گذشته 15 پروژه فرهنگی نیز در اصفهان به انجام رسید که می توان از افتتاح کتابخانه در شهرستان های کاشان، فلاورجان، باغ بهادران و ... نام برد."



حسینی در خصوص مشارکت مردم در عرصه هنر و فعالیت های فرهنگی تصریح کرد: "این مهم با مشارکت بخش خصوصی عملی شده که نظارت های مورد نیاز آن توسط ارشاد انجام می شود. رمز موفقیت و همه گیر شدن کارهای فرهنگی از لحاظ موضوع و جغرافیا اقتصادی کردن فعالیت های فرهنگی است و انجام این عمل باعث می شود مردم نیز در فعالیت های فرهنگی شرکت کنند."



وی در پایان سخنانش با اشاره به نیاز اصفهان به تالار بزرگ شهر اظهار داشت: "یکی از نیازهای اساسی شهر اصفهان تالار بزرگ شهر است تا در این تالار فعالیت های فرهنگی استان انجام شود. چرا که اصفهان به عنوان یک کلانشهر متاسفانه فاقد چنین تالاری است."