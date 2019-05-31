خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز و در روز جهانی قدس مردم نهاوند همزمان با مردم روزه دار ایران اسلامی بار دیگر با حضور پرشور خود در خیابان‌ها فریاد عدالت خواهی و آزادگی و آزادمردی سر دادند تا بگویند که فلسطین مظلوم تنها نیست و تنها نخواهد ماند.

مردم امروز با شعار توحیدی لا اله الا الله نشان دادند که با آرمان‌های استوار خود همواره علیه ظلم و استکبار جهانی ایستاده‌اند و هیچگاه از اصول خود دست بر نخواهند داشت.

دشمن اجازه معامله بر سر اصول و ارزش‌ها جبهه مقاومت را ندارد

ایران اسلامی امروز یک صدا آرمان قدس شریف را سر دادند و با حضور پرشورتر از پیش خود نشان دادند که دشمن اجازه هیچ معامله‌ای بر سر اصول و ارزش‌ها جبهه مقاومت ندارد و هر معامله‌ای محکوم‌به شکست بوده و خواهد شد.

مردم نهاوند نیز همپای مردم سایر نقاط استان و کشور در صفوف به هم پیوسته فریاد رهایی فلسطین را سر دادند؛ نهاوندی که سبقه انقلابی و انقلابی گری آن بر بلندای تاریخ اسلام و انقلاب می‌درخشد و همواره نشان داده که بر سر آرمان‌های اسلام و انقلاب ثابت قدم است.

امروز خیابان‌های نهاوند مملو از حضور گسترده مردمان انقلابی بود که علی رغم وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی هرگز از آرمان‌های خمینی کبیر (ره) پا پس نکشیدند و انسان دوستی و آزادگی خود را نشان دادند و بار دیگر مقابل ظلم و جور استکبار جهانی همچون سرو ایستادند.

همه با مشت‌هایی گره کرده فریاد مقاومت سر دادند

امروز همه آمده بودند و از پیر و جوان‌گرفته تا زن و مرد همه با مشت‌هایی گره کرده فریاد مقاومت سر دادند تا با تاسی از امام راحل و پیروی از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ادامه دهنده راه پرفروغ شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی باشند.

مسعود آقایی جوان شرکت کننده در راهپیمایی روز قدس نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از معصومین (ع) روایت است که فرمودند خدا را شکر که دشمنان ما را از احمق‌ها و جاهلان هستند و حال امروز این مهم را ما نیز می‌گوئیم چراکه دشمنان ما که در رأس آن آمریکا قرار دارد از احمق‌ترین و جاهل‌ترین ها هستند.

اگر امروز ایران اسلامی اقتدار و صلابت دارد به واسطه انقلابی گری و ایستادگی مردم همیشه در صحنه است وی عنوان کرد: اگر امروز ایران اسلامی اقتدار و صلابت دارد به واسطه انقلابی گری و ایستادگی مردم همیشه در صحنه است چراکه هرگاه دشمنان ما اقدامی کردند مردم با حضور و مقاومت خود اقدام آنها را در نطفه کور کردند و اجازه ندادند خواسته‌های شوم آنها عملی شود.

طاهری از جانبازان جنگ تحمیلی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از دغدغه‌های شهدا و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس نابودی اسرائیل بود و امروز ما نیز وارثان شهدای گرانقدر هستیم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته فرمودند که اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد و امروز ما می‌بینیم که اسرائیل سال به سال به نابودی و زوال نزدیک می‌شود چراکه خداوند متعال همواره یار و یاور جبهه مقاومت است.

این جانباز جنگ تحمیلی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی هیچگاه مردم مظلوم عراق، یمن، سوریه و ویژه فلسطین را تنها نخواهند گذاشت، گفت: دشمنان ما و جهان اسلام همواره به دنبال اسلام ستیزی بوده و هستند اما خوشبختانه تا به امروز توفیقی نداشته‌اند.

ظلم و ستم هیچگاه پایدار و پابرجا نبوده و نخواهد بود

طاهری با اشاره به نام‌گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس توسط امام خمینی (ره)، گفت: ظلم و ستم هیچگاه پایدار و پابرجا نبوده و نخواهد بود و در همین راستا امام خمینی (ره) با توجه به آموزه‌های دینی و بینش و نگرش سیاسی این روز را با این عنوان نامگذاری کردند.

مردم نهاوند همچون همیشه، با شور و اشتیاق و با نفرت از رژیم کودک‌کش اسرائیل، در نقاط مختلف شهر و روستاهای این شهرستان با مشت‌های گره کرده راهپیمایی کردند و یک بار دیگر نشان دادند که تا همیشه در کنار مردم مظلوم فلسطین با دژخیمان و اشغالگران مبارزه خواهند کرد.