کتاب «تفسیر عماد» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی شب گذشته کتاب «تفسیر عماد» در قالب جلد دوم سوره «زمر» نوشته آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در مسجد بعثت این شهر رونمایی شد.

قرآن کریم اقیانوس بی کرانه‌ای است که ذخایر گران بهای معرفتی را در عرصه‌های مختلف در خود جای داده است، در طول تاریخ اندیشمندان زیادی تلاش کرده‌اند از این منبع لایزال و چشمه جوشان آن بهره گرفته و سیراب شوند.

پیس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اسقبال و روی آوردن نسل جوان به قرآن، جلسات تفسیر قرآن گسترش یافت، یکی از جلسات تفسیر قرآن که در سال ۷۵ آغاز و تا کنون ادامه یافته است، جلسات تفسیر قرآن آیت الله میرعمادی است که تنها در استان لرستان دوازدهمین سالی است که به صورت مرتب ادامه یافته و مورد استقبال قرار گرفته است.

«تفسیر عماد» عنوان کتاب‌هایی است که آیت الله میرعمادی موفق به شرح و تفسیر سوره‌هایی از قرآن شده که جلد اول آن تفسیر سوره «حدید» و جلد دوم آن تفسیر سوره «زمر» است.

در این کتاب توجه خاصی به جنبه‌های اخلاقی، اجتماعی و تربیتی آیات قرآن شده و بیش از ۲۸۰ موضوع از سوره «زمر» استخراج و با قلم روان، شیوا و روشن نگاشته شده است.

این کتاب از سوی نشر باقیات، چاپ و منتشر شده که شامگاه پنج شنبه نهم خرداد امسال با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان، دادستان مرکز لرستان و… در مسجد بعثت خرم آباد رونمایی شد.