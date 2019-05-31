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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران:

قدس شریف متعلق به مردم فلسطین است/آمریکا نمی‌تواند سنگ اندازی کند

قدس شریف متعلق به مردم فلسطین است/آمریکا نمی‌تواند سنگ اندازی کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: آمریکا نمی‌تواند در مقاومت مردم فلسطین و مسلمانان جهان سنگ اندازی کند و معامله قرن به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران درباره تأثیر حضور مردم در شکست خوردن معامله قرن، اظهار داشت: حضور مردم در این راهپیمایی بزرگ، یک نه بزرگ به معامله قرن است و آمریکا عمالش در منطقه بدانند که این طرح به نتیجه نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: فلسطین متعلق به مردم این کشور و مسلمانان جهان است و هیچ کسی نمی‌تواند در اراده مردم مسلمان و مقاومت مردم فلسطین سنگ اندازی کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا همواره و به شکل‌های مختلف به دنبال آن بوده است که کشورهای مسلمان را از هم جدا کند و این کشورها را در اختیار قدرت‌های دست نشانده خود قرار دهد و این مسئله مربوط به امروز نیست بلکه آمریکا همواره بدنبال این مسئله بوده است اما آنان بدانند اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و آنان به اهداف شومشان در خاورمیانه نمی رسند.

کد مطلب 4629896
زهرا علیدادی

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