به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران درباره تأثیر حضور مردم در شکست خوردن معامله قرن، اظهار داشت: حضور مردم در این راهپیمایی بزرگ، یک نه بزرگ به معامله قرن است و آمریکا عمالش در منطقه بدانند که این طرح به نتیجه نخواهد رسید.

وی تاکید کرد: فلسطین متعلق به مردم این کشور و مسلمانان جهان است و هیچ کسی نمی‌تواند در اراده مردم مسلمان و مقاومت مردم فلسطین سنگ اندازی کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا همواره و به شکل‌های مختلف به دنبال آن بوده است که کشورهای مسلمان را از هم جدا کند و این کشورها را در اختیار قدرت‌های دست نشانده خود قرار دهد و این مسئله مربوط به امروز نیست بلکه آمریکا همواره بدنبال این مسئله بوده است اما آنان بدانند اتفاق جدیدی نخواهد افتاد و آنان به اهداف شومشان در خاورمیانه نمی رسند.