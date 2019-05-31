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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۰

روحانی در جمع خبرنگاران:

معامله قرن به نتیجه نمی‌رسد/پیروزی نهایی از آن فلسطین است

معامله قرن به نتیجه نمی‌رسد/پیروزی نهایی از آن فلسطین است

رئیس جمهور گفت: بی تردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل خواهد شد و قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی که همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از تقاطع خیابان فردوسی در مسیر راهپیمایی گسترده و پرشور مردم تهران قرار گرفت، با اشاره به اینکه روز قدس در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: روز قدس روز تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است و پیام قدس این است که فلسطین برای همیشه زنده بوده و قدس از آن مسلمانان است.

وی با بیان اینکه دشمنان اسلام در دو سال گذشته توطئه‌های جدیدی علیه قدس طراحی کرده‌اند که البته به نتیجه نرسیده است، خاطرنشان کرد: دشمنان قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند که جز یکی دو کشور کوچک هیچ کشوری در جهان از آن حمایت نکرد. آنان همچنین جولان را از آن رژیم صهیونیستی معرفی کردند که هیچ کشور و نهاد بین المللی از آن حمایت نکرد.

رئیس جمهور تاکید کرد: بی تردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل خواهد شد و قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.

روحانی اظهار داشت: ملت ایران ۴۰ سال است که به خیابان‌ها آمده و علیه استکبار و صهیونیست‌ها شعار می‌دهند و ملت فلسطین نیز ۷۱ سال است که در برابر استکبار و صهیونیست‌ها مقاومت می‌کنند.

وی گفت: تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و فلسطین خواهد بود و سرزمین فلسطین مامنی برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان خواهد گردید.

کد مطلب 4629949

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