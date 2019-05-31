راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز همزمان با سراسر کشور، از صبح امروز جمعه از مساجد و محلات و از هشت مسیر اصلی به طرف سه راه مصلای اعظم امام (ره) این شهر آغاز شد.

این مراسم با حضور وسیع طیف‌های مختلف مردم تبریز که با شعارهای خود حمایت از حقوق ملت فلسطین، محکومیت جنایات رژیم اشغالگر قدس و رد معامله قرن را سر می‌دادند، آغاز شد.

در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در تبریز حضور جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردمی بیشتر از گذشته به چشم می‌آید.

مسئولان مختلف استانی نیز در راهپیمایی حضور دارند.

مردم در این راهپیمایی با در دست داشتن شعارهای مرگ بر آل سعود و مرگ بر آمریکا، عنوان کردند که آمریکا بزرگترین تروریست جهانی است.