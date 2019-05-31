به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزان و اهالی روستاهای استان قم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس به مرکز بخشها رفته و در حمایت از مردم فلسطین شعارهای ضد استکباری سر دادهاند.
در بخش کهک علاوه بر شهر کهک، در روستای شهیدپرور فردو که نماز جمعه مستقل برپا میشود راهپیمایی روز جهانی قدس برگزار شد.
اهالی بخش خلجستان نیز در میدان شهید زینعلی تجمع کرده و راهپیمایی ضداستکباری خود را به سمت مصلی نماز جمعه برگزار کردند.
در بخش مرکزی قم، مردم دهستانهای قنوات و قمرود و اهالی روستاها با حضور در مرکز بخش، انزجار خود را از ظلم و تجاوز صهیونیستها نشان داده و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.
مردم بخشهای جعفرآباد و سلفچگان نیز با مشتهای گره کرده در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافتند.
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