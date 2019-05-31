حمایت از قدس ریشه در دکترین قرآن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ادیانی ظهر جمعه در راهپیمائی پرشکوه روز قدس در بین نمازگزاران مردم جویبار با اشاره به اینکه در ابتدای نامگذاری روز قدس توسط امام راحل برخی قلم زنان و ذهن های سطحی نگر این یادگار امام راحل را به سخره گرفتند، اظهار داشت: غافل از اینکه حمایت از قدس ریشه در دکترین قرآن و سیره نبی مکرم اسلام دارد.

نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس با اعلام اینکه هرکاری که گره از مشکلات مسلمانان و دنیای اسلام بردارد مستحضر به دفاع و لطف الهی است، افزود: امروز شاهدیم ایران تنها به ۱۰۰ کشور تبدیل شده است و مسلمانان جهان بانگ برائت از اسرائیل سر می دهند.

وی با اشاره به آیه قرآن که اگر بایستید نصرت الهی فرا خواهد رسید، ادامه داد: در این ۴۰ سال آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل طرح های متعددی برای خنثی سازی حمایت مسلمانان، مظلومان و آزادگان با فلسیطنیان برنامه ریزی کرد که آخرین آن معامله قرن است که قطعاً اولین و آخرین توطئه دشمنان علیه مردم مظلوم فلسطین نخواهد بود.

ادیانی با بیان اینکه اسلام به مرزهای اسرائیل رسیده است، تصریح کرد: امروز به برکت بیداری مسلمانان و ایجاد حلقه های ایمانی جبهه مقاومت، اسلام در کمین اسرائیل نشسته است.

نماینده مردم جویبار در مجلس شورای اسلامی با گلایه از برخی مجلسیان و دولت مردان که عربده های ترامپ را توصیف آغاز جنگ در کشور میدانند، گفت: اینها جز جنگ روانی دشمن نبوده و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری نه مذاکره ای صورت خواهد گرفت و نه جنگی در خاورمیانه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمریکا هم میل جنگ ندارد چرا که توانائی آن راندارد، ادامه داد؛ سوریه را به عنوان سنگر اول انتخاب کردند تا به تهران برسند ولی آنچه که ماند بشار اسد و مردم مقاوم سوریه بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز جهانی قدس را یادگار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بیان کردو گفت: در ابتدای نامگذاری این روز در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ایران اسلامی تنها یک کشور بود که اعلام حمایت از مردم فلسطین مظلوم را سر داد.