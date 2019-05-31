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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۲۱

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:

مسلمانان مقابل زورگویی‌های اسرائیل غاصب می‌ایستند

مسلمانان مقابل زورگویی‌های اسرائیل غاصب می‌ایستند

تبریز- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حضور مردم در راهپیمایی روز قدس پیام‌های زیادی برای دشمن دارد، گفت: مسلمانان مقابل زورگویی‌های اسرائیل غاصب می‌ایستند.

مسعود پزشکیان ظهر امروز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس، افزود: این راهپیمایی باعث می‌شود صهیونیست‌ها نتوانند اهداف خود را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه امروز مردم خیلی باشکوه در راهپیمایی شرکت کردند، گفت: نامگذاری روز جهانی قدس از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یک ابتکار ماندگار و قوت قلبی برای ملت مظلوم فلسطین است.

پزشکیان در خصوص طرح معامله قرن نیز ابراز داشت: وقتی با زور مسلمانان فلسطین را از محل زندگی خود بیرون می‌کنند، مسلمانان بقیه کشورها نمی‌توانند زیر بار این زور بروند و هر سال اعتراض خود را در قالب راهپیمایی اعلام می‌کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این حضور مردمی همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: یک قدرتی ظالمانه این باورهای مسلمانان را نادیده گرفته و زیر پا می‌گذارد و برای همین مسلمانان آزاده روی باورهای خود ایستاده اند و تا زنده هستند مقابل ظالمان خواهند ایستاد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دفاع ملت ایران و نظام مقدس اسلامی از فلسطین دارای دلیل محکم است، افزود: حفظ قبله اول مسلمانان یکی از مهم‌ترین اهداف در این حمایت محسوب می‌شود.

کد مطلب 4630255

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