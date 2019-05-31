مسعود پزشکیان ظهر امروز جمعه در حاشیه راهپیمایی روز قدس تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس، افزود: این راهپیمایی باعث می‌شود صهیونیست‌ها نتوانند اهداف خود را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه امروز مردم خیلی باشکوه در راهپیمایی شرکت کردند، گفت: نامگذاری روز جهانی قدس از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران یک ابتکار ماندگار و قوت قلبی برای ملت مظلوم فلسطین است.

پزشکیان در خصوص طرح معامله قرن نیز ابراز داشت: وقتی با زور مسلمانان فلسطین را از محل زندگی خود بیرون می‌کنند، مسلمانان بقیه کشورها نمی‌توانند زیر بار این زور بروند و هر سال اعتراض خود را در قالب راهپیمایی اعلام می‌کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه این حضور مردمی همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: یک قدرتی ظالمانه این باورهای مسلمانان را نادیده گرفته و زیر پا می‌گذارد و برای همین مسلمانان آزاده روی باورهای خود ایستاده اند و تا زنده هستند مقابل ظالمان خواهند ایستاد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دفاع ملت ایران و نظام مقدس اسلامی از فلسطین دارای دلیل محکم است، افزود: حفظ قبله اول مسلمانان یکی از مهم‌ترین اهداف در این حمایت محسوب می‌شود.