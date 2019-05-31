  1. استانها
  2. فارس
۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۱۵

در شیراز

بنیانگذار انجمن بیماران کلیوی فارس درگذشت

بنیانگذار انجمن بیماران کلیوی فارس درگذشت

شیراز- نادر معینی کازرونی مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان فارس در اثر سرطان درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر معینی کازرونی از خیرین سلامت فارس به شمار می‌رفت که در راه اندازی بیمارستان سرطان شناسی و بیمارستان تخصصی ابوعلی سینا شهر صدرا مشارکت داشت.

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی نهادی است غیرانتفاعی که در سال ۱۳۶۶ با همت خیرین به منظور ارائه خدمات به بیماران کلیوی (دیالیزی، پیوندی) با مدیریت نادر معینی کازرونی تأسیس شد و اکنون بیماران را در سطح استان و استان‌های همجوار تحت پوشش دارد و به منظور رفاه بیماران شعبات این انجمن در ۲۱ شهرستان این استان فعال می‌باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و به خاکسپاری مدیر انجمن کلیوی فارس ساعت ۹ صبح یکشنبه ۱۲ خرداد از بیمارستان پیوند اعضای ابوعلی سینا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4630260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها