مسلمانان زیربار توافقات ننگین نمی روند/معامله قرن توطئه بزرگ دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به روز جهانی قدس، این روز را یادگار امام خمینی (ره) دانست و اظهار داشت: ملت مسلمان فلسطین سالها مقاومت کرد و با دست خالی در برابر صهیونیستها ایستادگی کرد اما امروز به فضل خدا رژیم غاصب صهیونیستی به ضعیفترین دوران خود رسیده است.
وی با اشاره به جنایتهایی که این رژیم سفاک در طول دهههای مختلف علیه مسلمانان فلسطین و مناطقی نظیر غزه، لبنان و … انجام داد، عنوان کرد: روز قدس روز حمایت از مظلومیت انسانهایی است که گرچه از شهر خود رانده شدند اما هرگز دست از مقاومت و مبارزه بر نداشتند.
ناصری یادآور شد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، باعث دلگرمی و انگیزه برای مقاومت بیشتر برای مردم فلسطین تا زمان پیروزی کامل میشود.
امام جمعه یزد در مورد معامله قرن نیز خاطرنشان کرد: این معامله توطئه ای بزرگ است که به طور قطع منجر به شکست خواهد شد و مردم مسلمان به هیچ عنوان زیر بار چنین توافقی نمیروند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۴ خرداد سالروز ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: امام خمینی (ره) در طول عمر خود به هیچکس و هیچ چیزی غیر از خداوند متعال ایمان نداشت و تنها امیدش به خدا بوده است.
ناصری تاکید کرد: ارتحال حضرت امام خمینی (ره) همه را در اوج ناراحتی فرو برد ولی بلافاصله بزرگترین، بهترین و درستترین انتخاب در راستای حفاظت و حراست از اسلام و انقلاب انجام شد و مقام معظم رهبری به عنوان رهبری انتخاب و معرفی شدند.
امام جمعه یزد ادامه داد: انقلاب ما یک انقلاب خدایی است و صاحب آن رهبر معظم انقلاب است و به طور قطع هر کسی بخواهد در مسیر انقلاب سنگاندازی کند خداوند دمار از روزگارش در میآورد و او را به نابودی میکشاند.
نظر شما