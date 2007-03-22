به گزارش خبرنگار مهر، شمارش معکوس برای برگزاری هشتادمین دوره مراسم اهداء جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در فاصله کمتر از یک ماه پس از برگزاری مراسم دوره هفتاد و نهم آغاز شد و سید گنیس رئیس آکادمی تاریخ برگزاری اسکار 2008 و آغاز و پایان رای‌گیری از اعضا را اعلام کرد.

به این ترتیب مراسم یک بار دیگر در کداک تیه‌تر برگزار و اسامی نامزدها 22 ژانویه 2008 (سه‌شنبه دوم بهمن 1386) اعلام می‌شود. پس از اعلام فهرست نامزدها حدود 5800 عضو آکادمی اسکار از 30 ژانویه تا 19 فوریه (چهارشنبه 10 تا سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه) فرصت دارند در هر رشته برندگان مجسمه طلایی را با آراء خود مشخص کنند.

مراسم اهداء جایزه اسکار به برترین‌های دنیای فیلم و سینما از سال 1929 هر سال برگزار می‌شود. در دوره هفتاد و نهم که اسفندماه گذشته برگزار شد، مارتین اسکورسیزی با "مردگان" خود توانست دو اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردان را ببرد. فورست ویتکر برای "آخرین پادشاه اسکاتلند"‌ و هلن میرن برای "ملکه" هم بهترین بازیگران مرد و زن لقب گرفتند.