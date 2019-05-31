طرح خائنانه معامله قرن سند رسوایی مدعیان دروغین دموکراسی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه قیدار، حجت‌الاسلام علی موسوی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قیدار با بیان اینکه روز قدس صرفاً برای فلسطین نیست، اظهار کرد: این روز در واقع روز مقابله مستضعفین با مستکبران و روز سرنوشت مستضعفین جهان، و روز اعلام موجودیت ملت‌های مستضعف است.

امام جمعه با بیان اینکه اسرائیل مدعی کل خاورمیانه از نیل تا فرات است فراتی که در فاصله کوتاهی از مرز ما قرار دارد و اگر دشمن بتواند خاک ریز اول که لبنان و سوریه است را فتح کند نوبت به خاکریزهای بعدی که ایران هم جزو اهداف اصلی محسوب می‌شود خواهد رسید، تصریح کرد: اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر نکرده بود، رژیم صهیونیستی پروژه شوم خود را عملی می‌ساخت اما امروز انشاالله تا دورانی که خبری از اشغالگران در این منطقه نباشد راه زیادی باقی نمانده است.

موسوی با بیان اینکه آمریکا با همراهی و همکاری برخی کشورهای مرتجع عربی در حال زمینه‌سازی برای اجرای معامله قرن در مورد فلسطین است، گفت: طبق معامله قرن قرار است، دولت فلسطینی جدیدی به نام «فلسطین جدید» در اراضی کرانه باختری و نوار غزه ایجاد شود و فلسطین جدید حق داشتن ارتش و سلاح ندارد و حماس هم باید تمام سلاحش را تحویل دهد حتی رهبر حماس هم باید اسلحه فردی و شخصی خود را به مصر تحویل دهد و آوارگان فلسطینی حق بازگشت به کشور خود را ندارند.

وی تاکید کرد: طرح خائنانه معامله قرن نماد جاهلیت مدرن و سند رسوایی مدعیان دروغین دموکراسی است.

امام جمعه قیدار با اشاره به تغییر موضوع ترامپ بعد از چند هفته تهدید به جنگ علیه ایران افزود: ترامپ در ژاپن اعلام کرد، اگر ایران با من به توافقی دست یابد که به دنبال بمب اتمی نباشد، جمهوری اسلامی را به کشوری بزرگ و پیشرفته تبدیل می‌کنم، اما اشتباه راهبردی ترامپ آن است که ملت غیرتمند ایران را خوب نمی‌شناسد و از سابقه ملت ایران بی‌خبر است.

موسوی به در پیش بودن سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: حضرت امام خمینی (ره) نمونه انسان کامل و شخصیتی جامع است که با اندیشه‌های بلند الهی مسیر تاریخ را دگرگون کرد و تحول عظیمی در جهان به وجود آورد و تمام پایه‌های کنگره‌های کفر و شرک و نفاق را در دنیا متزلزل ساخت.

موسوی تاکید کرد: انقلاب اسلامی امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که برای ادامه حیات خود بیش از پیش نیازمند اندیشه‌های ناب امام خمینی (ره) است.

امام جمعه قیدار به سالروز ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ اشاره کرد و گفت: ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ خمیر مایه نهضت بزرگ ایران به رهبری امام راحل است که دستاورد بزرگ آن همان پیروزی انقلاب اسلامی پس از ۱۵ سال در ۲۲ بهمن نمایان شد.

موسوی به شهادت شهید خرسند امام جمعه شهرستان کازرون در سحر روز بیست وسوم ماه مبارک رمضان بعد از شب زنده‌داری و عبادت و توسل، اشاره و تاکید کرد: این شهادت تقدیر زیبایی برای امام جمعه مردمی، انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان شهیدپرور کازرون بود.