طرح معامله قرن با هدف خلع سلاح کردن فلسطین مطرح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بجنورد، اظهار کرد: تمام نقشه‌های شوم آمریکا با هدف تضعیف امت اسلامی است که این بار با طرح معامله قرن علاوه بر گرفتن سلاح از فلسطین قصد ضربه زدن به ایران را نیز دارد.

یعقوبی در ادامه با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ ارادهاست است، افزود: ملت مسلمان همواره با اراده، صبر و استقامت خود در برابر دشمنان ایستاده‌اند و تا رسیدن به پیروزی در برابر استکبار کنار نمی‌روند.

وی با تاکید بر اینکه ملت مسلمان هیچ گاه در برابر کشورهای غاصب کوتاه نخواهند آمد، تصریح کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی، اراده ملت ایران را باور دارند چرا که می‌دانند رهبری آگاه به مسائل روز هدایت آنان را عهده دار است.

خطیب نماز جمعه بجنورد ادامه داد: آمریکا بداند جمهوری اسلامی ایران دیگر پای میز مذاکره نخواهند آمد و این آرزو را به گور خواهند برد.

وی در ادامه به جنایت‌های اسرائیل در فلسطین و حمایت‌هایی که آمریکا از این رژیم منحوس داشته اشاره کرد و گفت: اگر نبود کمک‌های آمریکا و انگلیس تا امروز اسرائیل به طور کامل از سرزمین فلسطین بیرون رفته بود اما همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند تا ۲۵ سال آینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی همچنین بر دفاع از مظلوم در هر جای از دنیا تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران شعاری عمل نمی‌کند بلکه وارد میدان می‌شود به طوری که هر کسی با اسلام و مسلمین قصد جنگ داشته باشد، می جنگد و از حق مظلوم دفاع می‌کند.

یعقوبی بیان کرد: امام خمینی با ابتکاری راهبردی برای دفاع از مظلومان جهان، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس تعیین کردند تا تمام ملت‌های مسلمان به صورت منسجم برای دفاع از مظلوم در برابر ظالم بایستند.

وی اظهار کرد: امام خمینی (ره) با این اقدام مهم، توطئه‌های جهانی و نقشه‌های شوم اسرائیل و استکبار را خنثی کرد.

خطیب نماز جمعه بجنورد با بیان اینکه ملت‌های مسلمان جهان ۴۰ سال است که برای مقابله با اسرائیل و آمریکا با دهان روزه فریاد می‌زنند، گفت: این اجتماع عظیم مسلمانان تا زمان برچیده شدن کامل صهیونیسم ادامه دارد.