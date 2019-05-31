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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۳

امام جمعه شهرکرد:

حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی است

حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی است، اظهار داشت: مردم با حضور پر شور و حماسی خود در راهپیمایی بار دیگر دشمنان کشور را مایوس کردند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: امروز خانه صهیونیست از خانه عنکبوت سست‌تر است.

وی بیان کرد: امروز مردم بار دیگر به ندای دین و رهبر انقلاب لبیک گفتند و در راهپیمایی حضور پر شور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: نظام اسلامی راه روشن را پیش رو جوانان قرار داده است.

وی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی جوانان متعهد، مومن و حزب الهی تربیت شده اند که بیداری وبصیرت را در وجدان ها احیا می کنند.

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات، تاکید کرد: گسترش استعمال دخانیات و مواد مخدر از مهمترین برنامه دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: گسترش فساد از دیگر برنامه دشمن در کشور است تا زمینه را برای رسیدن اهداف شومش فراهم کند.

کد مطلب 4630292

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