به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس بیانگر وحدت و همدلی است، اظهار داشت: مردم با حضور پر شور و حماسی خود در راهپیمایی بار دیگر دشمنان کشور را مایوس کردند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: امروز خانه صهیونیست از خانه عنکبوت سست‌تر است.

وی بیان کرد: امروز مردم بار دیگر به ندای دین و رهبر انقلاب لبیک گفتند و در راهپیمایی حضور پر شور داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: نظام اسلامی راه روشن را پیش رو جوانان قرار داده است.

وی تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب اسلامی جوانان متعهد، مومن و حزب الهی تربیت شده اند که بیداری وبصیرت را در وجدان ها احیا می کنند.

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات، تاکید کرد: گسترش استعمال دخانیات و مواد مخدر از مهمترین برنامه دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: گسترش فساد از دیگر برنامه دشمن در کشور است تا زمینه را برای رسیدن اهداف شومش فراهم کند.