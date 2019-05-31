راهپیمایی روز قدس شاخص اقتدار و وفاداری به انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: روزه داران عزیز در این اجتماع عظیم، بصیرت، معرفت، عطوفت، اظهار همدردی با ملت مظلوم فلسطین و نفرت از دشمنان انسانیت را به تماشا گذاشتند تا در محضر وجدان و محضر حضرت حق، حجتی داشته باشند که در خصوص بزرگترین معضل عالم اسلام و انسانیت، بی تفاوت نماندند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام تاکید کرد: به روح بلند او درود می‌فرستیم و نقشه راهی را که برای ما تعیین کرده روی چشم خود می‌گذاریم. قیام آن بزرگوار مصداق «اذهب الی فرعون انه طغی» بود و حمله‌ای که آن بزرگوار بر علیه فرعون زمان آغاز کرده، روز به روز شکوفاتر می‌شود و موسم غرق شدن فرعون و جنود او و هامان بسیار نزدیک شده است.

نماینده ولی فقیه در استان از شرکت عظیم مردم اردبیل در راهپیمائی روز قدس تشکر کرد و یادآور شد: روز قدس یادگار بزرگ حضرت امام است. حضرت امام با این اقدام مساله قدس را از چهارچوب تنگ قومی و عربی درآورد و اسلامی کرد هم چنین از میز مذاکره به میدان مبارزه و جهاد آورد.

وی ادامه داد: ما امسال روز قدس را در حالی برگزار می‌کنیم که آمریکا در صدد تنفیذ طرح موسوم به معامله قرن است. اجرای معامله قرن شروع شده است. واگذاری قدس و بلندی‌های جولان به اسرائیل بخشی از معامله قرن است نشست منامه نیز برای تأمین مالی معامله قرن و دوشیدن کشورهای عربی است.

عاملی با اشاره به جزئیات معامله قرن متذکر شد: نیم میلیون آواره فلسطینی در مقابل سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد دلاری در اردن اسکان داده می‌شوند. یعنی بازگشت آوارگان فلسطینی به طور کلی باید از یاد برده شود.

وی با بیان اینکه به موجب معامله قرن بخش‌هایی از اراضی اردن به رژیم صهیونیستی داده می‌شود و در مقابل عربستان سعودی نیز به همین مقدار اراضی خود را به اردن می‌دهد، بیان داشت: کنوانسیون مشترک بین رژیم صهیونیستی، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین برای اداره کرانه باختری تشکیل می‌شود.

ترامپ می‌خواهد با معامله قرن فقط خاطره فلسطین باقی بماند

خطیب جمعه اردبیل یادآور شد: مصر متعهد می‌شود به تسهیل تردد فلسطینیان به مصر و بالعکس و سپس فلسطینی‌ها را در خاک مصر اسکان می‌دهد و برای آنها مناطق بزرگ صنعتی احداث می‌کند و در مقابل عربستان ۶۵ میلیارد دلار به این کشور پرداخت می‌کند و عربستان متعهد به بازسازی شبه جزیره سینا می‌شود.

وی افزود: تأمین منابع مالی اجرای بندهای معامله قرن به عهده برخی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس مخصوصاً عربستان خواهد بود مصر و اردن موافقیت اولیه خود با بندهای معامله قرن را اعلام کرده اند اما ملک عبدالله دوم پادشاه اردن گفته که این معامله خطرناک و اجرای آن بسیار دشوار است.

عاملی هدف از معامله قرن را حذف دائمی بازگشت آوارگان فلسطینی (۶ میلیون نفر) به سرزمین آباء و اجداد خود و اسکان آنها در وطن جایگزین برشمرد و تصریح کرد: در این طرح قرار نیست کشوری به نام فلسطین به پایتختی قدس به رسمیت شناخته شود و به تعبیر سفیر فلسطین در ایران «ترامپ می‌خواهد با معامله قرن فقط خاطره فلسطین باقی بماند».

وی با اشاره به اظهارات اخیر سید حسن نصر الله که گفته بود «تمام اتفاقاتی که امروز در منطقه در جریان است کاملاً با معامله قرن در ارتباط است» ادامه داد: معامله قرن یک طرح صلح فراگیر در منطقه است و محدود به فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها نمی‌شود آمریکا خود را قیم منطقه می‌داند اما این را هم می‌داند که بدون پذیرش ایران هیچ شانسی برای موفقیت این طرح وجود ندارد.

طرح معامله قرن محکوم به شکست است

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری علت حل نشدن مشکل فلسطین را حکام دست نشانده بر سر کشورهای اسلامی و در رأس آنها آل سعود برشمرد و متذکر شد: آل سعود از اول دست در دست صهیونیست‌ها داشت و الان نقاب از صورت خود برداشته و آشکارا از صهیونیست‌ها دفاع کامل می‌کند و اخیراً اعلام کرده تا یک فلسطینی پاسپورت اسرائیلی نداشته باشد حق به جا آوردن حج و حق ورود به اماکن مقدسه و عربستان را ندارد او با مشاهده سکوت امت مرحومه جری شده است.

وی با بیان اینکه این طرح نیز مانند طرح‌های دیگر محکوم به شکست است، بیان داشت: زمانی طرح خاورمیانه بزرگ را ریختند اما شکست خوردند و زمانی طرح صلح خاورمیانه را ریختند و شکست خوردند چون همه برای نجات اسرائیل بود.

عاملی در عین حال با اشاره به طرح بحث مذاکره از سوی ترامپ ادامه داد: التماس ترامپ جهت مذاکره، این هفته به اوج رسید. او از ژاپن که روابط خوب با ایران دارد خواسته که بین آمریکا و ایران میانجی گری کند. آقای ظریف به همین منظور به ژاپن رفت و بعد از آقای ظریف ترامپ وارد ژاپن شد.

وی یادآور شد: التماس او به دو جهت است؛ اول اینکه دید فشار حداکثری فایده ندارد و مقاومت ملت ما آن نظریه را بر باد داد. لذا این هفته معافیت نفتی را نسبت به کشورهای صنعتی دوباره برقرار کرد. دوم اینکه ترامپ برای کارزار انتخاباتی هیچ چیز در دست ندارد. او می‌خواهد با مذاکره با ایران در برابر رقبا خود مانور بدهد که مشکل چهل ساله را حل کردیم.

اصرار به مذاکره از سوی ترامپ در جهت بهره‌برداری انتخاباتی است

امام جمعه اردبیل در این خصوص تاکید کرد که برجام یک مذاکره کامل بود، ترامپ باید توضیح دهد که چرا یک توافق بین المللی ثبت شده در شورای امنیت را سازمان ملل ار ابطال کرد. او اول باید تحریم‌ها را بردارد، سپس به برجام برگردد. دیگر احتیاج به هیچ صحبتی نیست.

به گفته وی ما سه بار با آنها وارد مذاکره شدیم در هر سه خیانت کردند. یکبار در جنگ عراق که با آنها همکاری کردیم، یکبار در جنگ افغانستان که آمریکا قادر به عبور دادن تانکرهای سوخت رسانی نبود و بار سوم در مسأله برجام.

عاملی همچنین طی سخنانی با اشاره به ترویج آئین‌های خیرخواهانه در اردبیل افزود: در سالروز تقاضای این جانب برای تعطیلی سفره اموات، از اقشار مختلف مردم که با ترک ضیافت اموات با این طرح همکاری کردند، تشکر می‌کنم. استقبال آن چنان است که انگار مردم منتظر چنین فرصتی بودند.

وی تصریح کرد: مردمی که از این طرح استقبال کردند با پول آن به ایتام رسیدگی می‌کنند، زندانی آزاد می‌کنند، به ساخت مدارس، تهیه جهیزیه، پرداخت دیه، تأمین آب و برق و رهن خانه، به سرطانی‌ها و بیماران ام اس و صعب العلاج کمک می‌کنند که قابل تقدیر است.

افتتاح اولین بخش پیوند کلیه در اردبیل قابل تقدیر است

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به افتتاح بخش پیوند کلیه در این استان برای اولین بار، از دانشگاه علوم پزشکی از متخصصین و از پزشکان متعهد و حاذق و از انجمن حمایت از بیماران کلیوی تقدیر کرد و اضافه کرد: با تحقق این مهم هم رنج سفر و هم هزینه سفر کم شد و هم خطرات سفر از بین رفت و هم سر استان به عرش رسید.

وی عنوان کرد: علاوه براین قول داده شده که در عرض یک ماه، پیوند مغز استخوان هم صورت خواهد گرفت و در عرض سه سال، اردبیل شاهد پیوند کبد خواهد بود. فرصت را غنیمت می شمرم و از تمام وراث افراد مرگ مغزی که اعضا آنها را جهت پیوند، اهدا می‌کنند، قلبا تشکر می‌کنم و اهالی را به عضویت در انجمن اهدا عضو دعوت می‌کنم.

عاملی ادامه داد: همه توجه کنند که پیوند کلیه در ایران بعد از انقلاب صورت گرفت. اردبیل قبل از انقلاب حتی دستگاه دیالیز نیز نداشت و بیماران به خاطر آن به تهران و تبریز می‌رفتند. دستگاه‌های دیالیز در سال ۱۳۶۱ به اردبیل آمد.