به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی ظهر امروز جمعه در سخنرانی راهپیمایی روز جهانی قدس در اهر بابیان اینکه روز جهانی قدس چهار دهه است که در کشورمان و کشورهای اسلامی گرامی‌داشته می‌شود اظهار داشت: امام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نام‌گذاری کرده و تاکید کرده‌اند که روز جهانی قدس تنها متعلق به فلسطینیان نیست.

وی روز جهانی قدس را نماد اتحاد و وحدت مسلمانان در برابر استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: مردم هیچ‌گاه صحنه‌ها را خالی نکرده‌اند بلکه همواره حضوری پر شور نیز داشته‌اند.

فرماندار شهرستان اهر با ذکر این‌که انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس نقض آشکار حقوق ملت فلسطین بود، گفت: آمریکا سعی دارد معامله قرن را رقم بزنید چراکه می‌خواهد اهداف رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.

محمودی تصریح کرد: حضور یکپارچه ملت‌ها در راهپیمایی روز جهانی قدس در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد همه در محکومیت معامله قرن یک‌دل و یک‌صدا هستند.

وی با اشاره به این‌که آزادی قدس و ملت فلسطین از آرمان‌های مقدس ملت ایران است، اظهار کرد: امروز با گذشت ۴۰ سال از نام‌گذاری روز جهانی قدس همه به این نتیجه رسیده‌اند که قدس شریف و ملت فلسطین باید از چنگ صهیونیست‌ها آزاد شوند.

فرماندار شهرستان اهر، روز جهانی قدس را تجلی وحدت مسلمانان دانست و گفت: ما مسلمانان در قبال عمل به واجبات دینی، شرعی و رسیدگی به امور مسلمین وظیفه همگان است، چراکه این وظیفه‌ای است که دین اسلام بر پیروان خویش تعیین کرده است.

محمودی با تاکید بر اینکه حضور یکپارچه مردم در صحنه‌ها در تامین امنیت پایدار و حفظ منافع ملی تاثیر بسزایی دارد افزود: پیام ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس دفاع از تمامیت ارضی فلسطین و تجدید پیمان با فلسطینیان است، امروز می‌گوییم از حق و حقوق فلسطینیان در برابر رژیم غاصب صهیونیستی دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به این‌که مردم ما همواره خواهان صلح در منطقه هستند، گفت: هر کسی که ایرانی‌ها را تروریست خطاب می‌کند یا نمی‌داند و یا خود را به خواب‌زده است چراکه صلح‌طلبی ملت ایران بر همگان آشکار است از این‌رو ایران به دنبال جنگ نیست.

فرماندار شهرستان اهر با تاکید بر اهمیت مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌طور که تا به امروز در صحنه‌ها حضور داشته‌ایم حضور در پای صندوق‌های رأی می‌تواند دشمن‌شکن باشد به طوری که دشمن در این زمینه جهت ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان سرمایه‌گذاری کرده است.

محمودی یادآور شد: برای دولت که مجری انتخابات در کشور است سلامت انتخابات و رضایت مردم از نحوه برگزاری برایش مهم است.