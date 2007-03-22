به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در پارلمان کشورش سخنرانی می کرد، گفت : استقرار سپردفاع موشکی در مرکز اروپا، بازگشت به جنگ سرد و نشانه بی احترامی واشنگتن به همپیمانان خود دراروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) است.

اظهارات لاوروف در حالی ایراد می شود که روسیه همدلانی نیز در اتحادیه اروپا در مخالفت با استقرار چنین سیستمی از سوی آمریکا پیدا کرده است.



"روبر رانکوئه" Robert Ranquet یک مقام ارشد در وزارت دفاع فرانسه نیز گفت : پاریس نیازی به توسعه چنین سیستم دفاعی نمی بیند.

آمریکا اعلام کرده است که درصدد استقرار 10 سایت موشکی رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک است.

واشنگتن هدف از استقرار چنین سیستم هایی را مقابله با تهدیدهای موشکی کره شمالی و به ویژه ایران اعلام کرده، اما به باور کارشناسان نظامی در مسکو، که مخالف استقرار چنین سامانه ای هستند؛ تهران و پیونگ یانگ از آن چنان توان موشکی که بتوانند منافع آمریکا را تهدید کنند، برخوردار نیستند.

فرانک-والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز پیشتر ضمن مخالفت ضمنی با استقرار چنین سامانه ای نسبت به بروز اختلاف در بین اتحادیه اروپا هشدار داده بود؛ در همین رابطه "کورت بک"Kurt Beck رئیس حزب راست میانه سوسیال دموکرات با اشاره به تلاش آمریکا برای استقرار چنین سامانه ضد موشکی گفت : ما نیاز به هیچ نوع موشک جدیدی در اروپا نداریم.

این در حالی است که "دانیل‌ فراید" معاون‌ وزیر امور خارجه‌ آمریکا در امور اروپا امروز چهارشنبه‌ در گفتگو با روزنامه‌ "وایبورژا" ‌چاپ‌ لهستان‌ ادعا کرده است که استقرار این سیستم، نه‌ تنها در جهت‌ حفاظت‌ از آمریکا، بلکه‌ در جهت محافظت‌ از قاره‌ اروپاست.



صدر اعظم‌ آلمان‌ نیز گفته‌ است‌ درباره‌ این‌ موضوع‌ باید در ناتو تصمیم‌ گیری‌ شود؛ آنجلا مرکل درباره تجزیه اروپا به سبب سیستم ضد موشکی آمریکا در کشورهای اروپای شرقی هشدار داده است.

وی که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد؛ تصریح کرده است : در بررسی هر موضوع خواه در زمینه انرژی یا موشک ها یا سیاست خارجی یا امنیتی یا دفاعی و غیره باید از تجزیه اروپا اجتناب کرد.

به نظر می رسد آلمان که در حال حاضر ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با توجه به نیاز این اتحادیه به همکاری با روسیه به ویژه در زمینه انرژی در صدد است تا سیاست محتاطانه ای در پیش بگیرد.

"ژان کلود یونکر" نخست وزیر لوکزامبورگ نیز در راستای کاهش بروز تنش احتمالی بین اتحادیه اروپا و روسیه، امروز چهارشنبه به اعضای ناتو درباره مستثنی کردن روسیه از گفتگوهای مربوط به طرح استقرار این سامانه دفاع ضد موشکی هشدار داد .

یونکر در گفتگو با خبرگزاری آلمان خواستاربرگزاری گفتگوهای هدفمند با روسیه شده است.

به باور وی، گفتگو با روسیه می تواند نگرانی های امنیتی این کشور را برطرف کند.