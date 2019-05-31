طوفان در تهران و ۶ استان دیگر از عصر جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است: طی روز جمعه (۱۰ خرداد) وقوع طوفان تندری در ساعات بعد ازظهر و اوایل شب درشرق استان تهران، برخی نقاط خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال غرب استان سمنان، اصفهان، یزد و خراسان‌جنوبی پیش‌بینی می‌شود که پیامد آن رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت - سرعت باد بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت- خواهد بود همچنین احتمال گرد و خاک نیز به دنبال دارد.