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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۷:۳۳

سازمان هواشناسی هشدار داد؛

طوفان در تهران و ۶ استان دیگر از عصر جمعه

طوفان در تهران و ۶ استان دیگر از عصر جمعه

سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع طوفان از عصر جمعه در تهران و ۶ استان دیگر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است: طی روز جمعه (۱۰ خرداد) وقوع طوفان تندری در ساعات بعد ازظهر و اوایل شب درشرق استان تهران، برخی نقاط خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال غرب استان سمنان، اصفهان، یزد و خراسان‌جنوبی پیش‌بینی می‌شود که پیامد آن رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت - سرعت باد بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت- خواهد بود همچنین احتمال گرد و خاک نیز به دنبال دارد.

کد مطلب 4630350

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