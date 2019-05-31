قدردانی استاندار خراسان شمالی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شجاعی در این پیام آورده است: درود بر بزرگی و عظمت شما مردم ولایتمدار خراسان شمالی که با حضوری آگاهانه، ارزشمند و انقلابی، همراه و همگام با خروش مسلمانان ایران و جهان، حماسه‌ای ماندگار به یادگار گذاشته و فریاد مظلومیت و دادخواهی مردم مسلمان فلسطین را به گوش جهانیان رساندید.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزوده است: بر خود لازم می دانم از شما در تمام شهرستان ها و جای جای استان که در خلق این حماسه بزرگ نقش داشتید، تشکر کرده و از خداوند متعال سربلندی و اقتدار هر چه بیشتر امت اسلامی و آزادی قدس شریف از چنگال رژیم غاصب اسرائیل را مسالت نمایم.