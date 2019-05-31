تیم کشتی فرنگی اردبیل دومین شکست خود را در لیگ کشور متحمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم کشتی فرنگی اردبیل و خراسان جنوبی شامگاه جمعه رودر روی هم قرار گرفتند که در این رقابت نفسگیر تیم میهمان بر میزبان خود غلبه کرد.

در این دیدار تیم کشتی فرنگی خراسان جنوبی با امتیاز ۵۲ بر ۳۹ بر اردبیل غلبه کرد. در نتایج تیمی نتیجه شش بر چهار به نفع تیم میهمان رقم خورده بود.

در رقابت تیمی سیاوش منصور در وزن ۷۲ کیلوگرم، سیدمحمد چوبچیان در وزن ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا بلالی در وزن ۹۷ کیلوگرم و محسن فتاحی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی گیران برنده اردبیل بودند.

مهدی قربانی در وزن ۵۵، محمد بایرامی در وزن ۶۰ کیلوگرم، میلاد قاسمی در وزن ۶۳ کیلوگرم، امیرحسین عرب در وزن ۶۷، آریا نامجو در وزن ۸۲ کیلوگرم و علی زینتی در وزن ۸۷ کیلو گرم نیز کشتی گیران بازنده اردبیل در مقابل حریفان بودند.

تیم کشتی فرنگی اردبیل در هفته اول لیگ باشگاه های کشور مغلوب تیم کشتی تهران شده بود.