به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با هدف ایجاد توانایی تحقیق در دانشجویان و ارائه پژوهش های دانشجویی به عنوان بستری برای نهادینه شدن نگاه به دانش و توانایی انجام تحقیق در دانشجویان به عنوان اولویت سیستم پژوهشی آموزش عالی در کشور برپا می شود.

انجمن علمی دانشجویی مدیریت سازمان های بهداشتی و درمانی تبریز در این همایش به بررسی موضوعات مختلفی از جمله استراتژی های بهبود شاخص های کارایی، اثربخشی، عدالت و کیفیت و استراتژی های بهبود شاخص های سلامت، پوشش خدمات و دسترسی و تمرکززدایی در سیستم بهداشت و درمان و موضوعات مرتبط با اقتصاد بهداشت و درمان، مدیریت و اعتباربخشی مراکز بهداشتی و درمانی می پردازد.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات پژوهشی پذیرفته شده به همایش 20 فروردین ماه و اعلام نتایج ارائه اصل مقالات به صورت پوستر یا سخنرانی نیز پنجم اردیبهشت ماه است.

این همایش از سوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت و تغذیه و گروه مدیریت، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، (EDC) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تبریز،

(NPMC) مرکز کشوری توسعه مدیریت سلامت و انجمن علمی دانشجویی مدیریت سازمانهای بهداشتی و درمان برگزار می شود.

همچنین در این همایش به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در بین دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، فارغ التحصیلان موفق این رشته شناسایی و طی روزهای همایش به عنوان افراد نمونه معرفی می شوند.