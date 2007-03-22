به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ملل متحد در عراق اعلام کرد : بان کی مون امروز پنجشنبه وارد بغداد شد تا با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفتگو کند؛ به گفته وی، این سفر بدون برنامه ریزی قبلی انجام شد.



پیش از این سفر به عراق در چارچوب سفر دوره ای بان کی مون به منطقه خاورمیانه که قرار بود از فردا جمعه آغاز شود، اعلام نشده بود.



به گفته سعید عریقات سخنگوی سازمان ملل متحد در عراق، بان کی مون در این سفر با نوری المالکی نخست وزیر و دیگر مسئولان عراقی دیدار خواهد کرد.



وی افزود : دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین در دیدار با اعضای پارلمان عراق وروسای گروههای مختلف سیاسی، تحولات اخیر عراق و نقش سازمان ملل متحد را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد داد.



پیشتر اعلام شده بود که دبیرکل سازمان ملل متحد از جمعه(فردا) سفر دوره ای خود به خاورمیانه را با دیدار از مصر آغاز خواهد کرد؛ بر این اساس قرار بود بان کی مون پس از سفر به مصر، به فلسطین اشغالی برود و با مقامهای تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی دیدار کند و پس از آن به اردن و در ادامه برای شرکت درنشست سران عرب در ریاض به عربستان سفر کند.



بر اساس بان کی مون در آخرین مرحله از سفر خود به لبنان خواهد رفت.