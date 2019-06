معرفی برندهای آدامس قاچاق/ برندهایی که همچنان در حال توزیع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای «برنامه پیشگیری و تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور» (مصوب یکصدوپانزدهمین جلسه‌ی اعضای اصلی ستاد)، در خصوص «مصادیق قاچاق قطعی آدامس» موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

نظر به درخواست صنایع تولید آدامس و ظرفیت مناسب تولید و اشتغال این حوزه و با توجه به میزان مصرف و ارز بری قابل توجه قاچاق آدامس و ضرورت حفظ سلامت جامعه، پیگیری به‌منظور پیشگیری و برخورد با مصادیق قاچاق قطعی آدامس در سال گذشته انجام شد؛ لیکن علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده و با وجود ظرفیت‌های مناسب تشخیص کالای قاچاق از کالای اصل در این محصولات، متأسفانه همچنان مقادیر قابل توجهی از نشان‌های تجاری قاچاق قطعی آدامس در سطح عرضه از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و همچنین فضای مجازی یافت می‌شود.

از ابتدای سال گذشته ظرفیت مناسبی در پیشگیری و برخورد با قاچاق آدامس ایجاد و در سال جاری به‌روزرسانی شده است:

الف) ۷ نوع مصادیق قاچاق قطعی آدامس که در سال گذشته اطلاع‌رسانی آن انجام شد:

۱- نشان تجاری ۵ (FIVE)؛ ۲- نشان تجاری PK؛ ۳- نشان تجاری TRIDENT؛ ۴- نشان تجاری Lotte (آدامس Spout)؛

۵- نشان تجاری ViViDENT؛ ۶- نشان تجاری Pectil؛ ۷- آدامس‌های دارای نوشته تحت عنوان"NOT FOR SALE IN THE USA"

ب) افزوده شدن ۴ عنوان دیگر قاچاق قطعی آدامس به فهرست مذکور، که فاقد هرگونه مجوز واردات قانونی هستند برابر استعلام انجام شده و اعلام نظر رسمی سازمان غذا و دارو:

۱- انواع آدامس استیک با نشان تجاری ORION

۲- آدامس دراژه با نشان تجاری Dr.XYLITOL

۳- آدامس بادکنکی معروف به خرسی با نشان تجاری FUSEN

۴- هر نوع آدامس با نشان تجاری RELAX

پ) با عنایت به ضرورت الصاق برچسب اصالت و سلامت بر روی تمامی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی وارداتی، محصولات فاقد برچسب یا دارای برچسب تقلبی، مصداق قاچاق هستند.