به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "نیکولای اسپاسکی" رئیس نمایندگی روسیه در هیئت سازمان انرژی اتمی روسیه و نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی از افتتاح مرکز غنی سازی اورانیوم در آنگارسک تا پایان سال خبر دادند.

اسپاسکی گفت : این یک پروژه آزمایشی است و ما باید انجام پروژه های مشابهی در دیگر کشورها و همکاری بین چنین مراکزی و همینطورهمکاری این مراکز با آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد مطالعه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: چنین مراکزی بعد از تجربه همکاری با آژانس در دیگر مکانها نیز تاسیس خواهد شد.

این مرکز که به پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساخته می شود؛ قرار است در شهر آنگارسک در شرق سیبری و 5 هزار کیلومتری مسکو راه اندازی شود.