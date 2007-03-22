به گزارش خبرنگار مهر، لوک بسون که خود سابقه سال‌ها فعالیت در هالیوود را در کارنامه دارد، در کنفرانسی خبری در حاشیه جشنواره فیلم هنگ کنگ و اهداء جوایز برترین‌های سینمای آسیا به خبرنگاران گفت: "معتقدم کیفیت سینمای بدنه آمریکا به تدریج کمتر می‌شود، چون استودیودهای هالیوودی به جای هنرمندان، به کارگزاران و مشاوران حقوقی روی آورده‌اند."

خالق فیلم‌های "عنصر پنجم" و "حرفه‌ای" افزود: "فیلمسازی مستقل در ایالات متحده قویتر از گذشته شده و در عوض فیلم‌های بزرگ هالیوودی هر سال ضعیف‌تر از قبل می‌شوند. همه هنرمندانی که تا 10 سال پیش در خدمت استودیوهای فیلمسازی بودند، یک به یک اخراج و بانکداران، وکلا و مشاوران حقوقی جایگزین آنها شده‌اند."

بسون در عین حال تصدیق کرد که بهترین غذا برای یک هنرمند تنوع است و در دنیای فیلمسازی خودش از فیلم‌های تمام نقاط دنیا از جمله هالیوود الهام گرفته است. وی در ضمن "نیکیتا" را یکی از تجربه‌های نه‌چندان خوب خود در عرصه سینما دانست و افزود: "خیلی با فیلمنامه سر و کله زدم و آخر هم مجبور شدم 10 هفته پس از آغاز فیلمبرداری، کار را برای بازنویسی فیلمنامه متوقف کنم."

فیلمساز مشهور فرانسوی اظهار امیدواری کرد فیلم جدیدش "آرتور و مینی‌موی‌ها" که تلفیقی از ماجراها و شخصیت‌های زنده و کارتونی است، بتواند با کودکان سراسر جهان ارتباط برقرار کند: "فکر کردم حرف‌هایی می‌خواستم بزنم که تا امروز نتوانسته‌ام، چون فیلم‌های خشن می‌ساختم. صحبت درباره کودکی، روابط بین آدم‌ها، نژاد و ... موضوع‌هایی است که می‌خواهم درباره آنها با کودکان حرف بزنم."