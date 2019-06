نکات ضروری در آزمون شفاهی آیلتس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، توجه داشته باشید افزایش نمره در این بخش، به نسبت نمرات کسب شده و مورد نظر، سختی و زمان مورد نیاز متفاوتی دارد که می‌توان گفت که هر چه نمره بالاتر باشد، تغییر آن مستلزم کار بیشتر و زمان بیشتری است. مثلاً تغییر نمره از ۴ به ۴.۵ زمان کمتری نسبت به همین تغییر نیم نمره‌ای از ۷ به ۷.۵ دارد.

در مورد آزمون آیلتس و بخش شفاهی آن جزئیات بسیار زیادی وجود دارد که در مورد آنها حتی تعداد زیادی کتاب نوشته شده است. در این مقاله به مباحث اصلی و کلی آن پرداخته‌ایم. توجه داشته باشید هر چقدر نمره مورد نظر شما بالاتر باشد باید جزئیات بیشتری رعایت شود و در صورتی که شما تازه شروع به مهارت آموزی در مورد این آزمون کرده‌اید موارد زیر و دانستن آنها کاملاً ضروری است.

لازم به ذکر است که موارد زیر تنها بخشی از حجم بسیار زیاد موضوعات مهم در موفقیت در آزمون شفاهی آیلتس است که به اجمال و با مثال‌های کم در اختیار شما قرار گرفته است. در مقالات بعدی به صورت اختصاصی و با مثال‌های بیشتر به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

نکات مورد توجه در این بخش شامل سه مورد مهم در نمره دهی مصاحبه گیرندگان و چگونگی آن هاست که در ذیل بصورت مختصر به هر یک از آنها می‌پردازیم:

Fluency

منظور از این بخش روان بودن در صحبت است که شامل عدم وجود مکث و همچنین یکپارچگی مسائل مطرح شده می‌باشد. در مورد نداشتن مکث ممکن است راه‌های زیادی را شنیده باشید ولی یکی از بهترین راه‌ها بکار گرفتن عبارات و کلماتی است که می‌توانند جاهای خالی را پر کنند. به این عبارات Gap fillers گفته می‌شود. از این دست کلمات می‌توان به عباراتی اشاره کرد که می‌توانند برای شما وقت بخرند.

بدین معنی که به جای سکوت و فکر کردن به سوال می‌توانید از جمله‌ای عمومی استفاده کنید و در همان زمان به پاسخ مورد نظر خود فکر کنید. به عنوان مثال وقتی از شما در مورد چگونگی تاثیرتان در تغییر رفتار در جهت بهبود مسائل زیست محیطی، پرسیده می‌شود می‌توانید از جمله زیر برای پر کردن زمان سکوت و فکر کردن استفاده کنید:

It is a really important question to ask and answering it needs deep thoughts, however………

حتی اگر پاسخ مناسبی هم برای این سوال نداشته باشید با گفتن جمله بالا و تکمیل آن بصورت زیر نمره کامل را (درصورت رعایت نکات تلفظ و استرس) کسب خواهید کرد. حالا اگر سوال آسانی در مورد اینکه "آیا خانه خود را دوست دارید یا خیر؟" نیز پرسیده شود، دوباره می‌توان از جمله بالا استفاده کرد. در تمرین برای مصاحبه آیلتس به این جملات و عبارات "جملات و عبارات پیش ساخته یا Pre-fabricated گفته می‌شود. البته گاهی اوقات از این عبارات تنها برای پر کردن فواصل میان جملات استفاده می‌شود. بر خلاف جمله کامل بالا این عبارات تنها به دو یا سه کلمه خلاصه می‌شوند.

نمونه‌های این عبارات شامل موارد زیر است: You know/ Well/Say/Like

برای ثبات و یکپارچگی در این بخش نیز می‌توانید از Discourse markers یا همان کلمات وصل استفاده کنید. یکی از ساده‌ترین مسائل در این مورد همان چسباندن دو جمله به همدیگر است. شاید به ذهنتان خطور کند که این کار نیازمند دانش گرامری در سطح بسیار بالایی است.

می‌توان گفت که این جمله تا حدودی درست است ولی استفاده از کلمات ساده ای مانند کلمات زیر بسیار ساده است و در عین حال می‌تواند تغییر چشمگیری در نمره شما داشته باشد: And/Or/But/So/Because

همانطور که خودتان مشاهده می‌کنید این کلمات بسیار ساده هستند ولی کمک می‌کنند که شما جملات خود را از سادگی به پیچیدگی، هر چند کم، برسانید.

Grammar

در مورد گرامر دو موضوع مطرح می‌شود. اول صحیح بودن جملات که امری بدیهی است و در صورت عدم صحت جملات شما نمره از دست خواهید داد. برای تکمیل و فراگیری نکات گرامری نیاز به کتاب و کلاس و تمرین بسیار زیادی دارید. مورد دوم تنوع گرامری جملات شماست که می‌تواند باعث بهبود نمره شما در این بخش شود. این تنوع از زمان‌ها آغاز می‌شود و تا مفاهیم و کارکردهای گرامری پیشرفته ادامه خواهد داشت. منظور از تنوع زمان‌ها استفاده از حداقل دو یا سه زمان گرامری در هر بخش و حتی استفاده از دو زمان گرامری در هر سوال است. به جمله زیر دقت کنید:

I visit many cities in Iran every year and my favourite city is Tehran.

در این دو جمله از یک زمان (زمان حال ساده ) استفاده شده است. مفهوم همین دو جمله را می‌توان در قالب دوجمله با زمان‌های متفاوت به کار برد. به جمله زیر دقت کنید:

I have visited many cities in Iran and my favourite city is Tehran.

در این دو جمله زمان‌های حال ساده و حال کامل (ماضی نقلی) استفاده شده است.

در مورد استفاده از مفاهیم و کارکردهای گرامری پیشرفته ابتدا باید آنها را بصورت تئوری یاد بگیرید و تمرین انجام دهید یا با شرکت در کلاس‌های آموزشی آنها را فرا بگیرید. در مرحله بعد سعی کنید هر یک از آنها را در پاسخ به سوالات بخش‌های مختلف آزمون شفاهی به کار ببرید.

همچنین در مورد کلمات وصل دیگر به جز ۵ مورد موجود در بخش بالا (Fluency) بقیه کلمات نیازمند تمرین و حتی در مواردی مانند جملات شرطی (If clauses) نیازمند یادگیری گرامر در سطح بالا است.

محمد جواد ظریف کار اصلی - از مدرسین دوره‌های پیشرفته مؤسسه زبان آفاق

