«استراماچونی» چگونه از استقلال شناخت پیدا کرده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، «آندره استراماچونی» اصلی ترین گزینه هدایت استقلال برای فصل آینده است که گفته می‌شود مذاکراتش با مدیران این باشگاه تا حدود زیادی پیشرفت داشته و احتمال اینکه به زودی بعنوان سرمربی معرفی شود زیاد است.

مذاکرات با این مربی ۴۳ ساله از چندی پیش به صورت محرمانه آغاز شد و استراماچونی برای شناخت هرچه بیشتر از استقلال، فیلم بیشتر از ۲۰ بازی این تیم را دیده است. وی همچنین مطالعات زیادی پیرامون استقلال انجام داده و حتی از فضای هواداری این تیم هم شناخت خوبی دارد.

اگر این مربی ایتالیایی بعنوان سرمربی جدید آبی پوشان معرفی شود، با شناخت نسبتاً خوبی به تهران خواهد آمد. شناختی که موجب می‌شود وی شخصاً نظراتش را در خصوص نقل و انتقالات اعمال کند.