۷۰۶۴ مقره آلوده خطوط فشار قوی گیلان شستشو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران صدر ممتاز در این باره گفت: با توجه به اهمیت حفظ و افزایش پایداری شبکه، تأمین برق مطمئن و پایدار و پیشگیری از وقوع هرگونه خاموشی ناخواسته احتمالی و افزایش ضریب آمادگی و اطمینان شبکه برق، پروژه شستشو و تعویض مقره های خط ۴۰۰ کیلوولت سیکل شهید غایتی زنجان انجام شد.

وی افزود: این پروژه به مدت ۶ روز با اخذ خاموشی از دیسپاچینگ ملی توسط دو اکیپ اجرایی مستقل انجام شد.

صدر ممتاز گفت: در این پروژه که بر روی ۳۴ دستگاه دکل انجام شد تعداد ۷۰۶۴ مقره آلوده شستشو و ۱۲ مقره تعویض شدند.

وی به اهمیت و ضرورت انجام پروژه شستشوی مقره های آلوده اشاره و بیان کرد: برای ارائه عملکرد صحیح، مقره ها باید به طور منظم شستشو داده شوند تا میزان آلودگی‌های آن از حد مجاز عبور نکند. استمرار انتقال برق مطمئن از طریق خطوط فشار قوی مستلزم عاری بودن آنها از آلودگی است.

رئیس اداره تعمیرات خطوط برق منطقه‌ای گیلان تصریح کرد: در واقع حفظ استمرار انتقال برق از طریق خطوط فشار قوی، مستلزم سرویس و نگهداری خطوط انتقال است که شستشوی مقره های این خطوط، از بهترین روش‌های نگهداری است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه شستشوی مقره های آلوده قبل از پیک تابستان امسال برای آمادگی کامل و عبور از پیک بار بوده تا احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق کاهش یابد.

گفتنی است که خط ۴۰۰ کیلوولت سیکل-شهیدغایتی زنجان وظیفه تبادل انرژی بین نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان با پست شهید غایتی زنجان را عهده دار است.