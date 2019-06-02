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۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷

با حکم استاندار قزوین؛

شهردار جدید تاکستان منصوب شد

شهردار جدید تاکستان منصوب شد

قزوین- استاندار قزوین با صدور حکمی محمد پیری را به مدت چهار سال به سمت شهردار تاکستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با صدور حکمی محمد پیری را به مدت چهار سال به سمت شهردار تاکستان منصوب کرد.

در بخشی از حکم عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین آمده است: با عنایت به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تاکستان و با اختیار حاصل از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی، بموجب این حکم جنابعالی را به مدت ۴ سال به عنوان شهردار تاکستان منصوب می‌نمایم.

وی در ادامه آورده است: امید است با اتکال به خداوند منان و استفاده از امکانات مادی و معنوی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و پیشبرد دقیق سیاست‌های عمومی دولت تدبیر و امید جناب آقای دکتر روحانی، با همکاری متقابل مسؤلین محلی در انجام وظایف محوله و خدمت به مردم شریف و مؤمن شهر تاکستان موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 4631582

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