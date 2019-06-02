  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

رئیس اداره بازرسی تجهیزات پزشکی مطرح کرد؛

ماجرای گرانفروشی دستگاه های پزشکی مشمول ارز دولتی

ماجرای گرانفروشی دستگاه های پزشکی مشمول ارز دولتی

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، از پایش مداوم و بازرسی های دوره ای تجهیزات و ملزومات مشمول ارز دولتی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال تولی، در خصوص دریافت ارز توسط دستگاه‌های پزشکی و فروش ۴ تا ۵ برابری، آنها، اظهار داشت: مطابق مصوبه شماره ۶۳۷۹۳/ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۰۵/۱۶ صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی هستند که فهرست آنها باید توسط وزارت بهداشت تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه فوق، فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی ضروری مشمول دریافت ارز سیستم بانکی تهیه و در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است و طبق این مصوبات تجهیزات (دستگاه‌های) پزشکی سرمایه‌ای، مشمول دریافت ارز نیمایی می‌شوند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی ادامه داد: در خصوص ملزمات مصرفی مشمول ارز رسمی، در بازرسی‌های دوره‌ای، نحوه و قیمت فروش اقلام بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع به مراجع ذی ربط منتقل می‌شود.

تولی گفت: در همین راستا شعبه تعزیرات حکومتی به منظور رسیدگی سریع و مؤثر بر تخلفات گرانفروشی در اداره کل تجهیزات پزشکی مستقر است و در صورتی که شکایتی دال بر گرانفروشی مطرح باشد، بلافاصله رسیدگی می‌شود.

رئیس اداره نظارت و بازرسی تجهیزات پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت دبیر انجمن رادیولوژی ایران مطالبات خود را در خصوص افزایش تعرفه از مسیرهای قانونی پیگیری کرده و از ارائه اطلاعات غیر دقیق به اذهان عمومی خودداری می‌کرد.

کد مطلب 4631596
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      به ایشون بفرمائید شرکتی که نماینده کمپانی فرزنیوس هست ، سال قبل ملزومات مصرفی با ارز دولتی آورده و با ارز آزاد فروخته. ازش به اداره تجهیزات هم شکایت شده ولی بجائی نرسیده، چرا ؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها