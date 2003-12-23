نمايشگاه نقاشي " كلاژ " در گالري هفت ثمر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در اين نمايشگاه بيست تابلو از آثار " مريم خزاعي " به نمايش گذاشته شده است. اين نمايشگاه از پنجم تا دهم دي ماه هر روز ساعت 16 تا 20 براي بازديد عموم داير است.

گالري هفت ثمر در خيابان استاد مطهري، خيابان كوه نور، كوي پنجم، شماره 25 واقع است.