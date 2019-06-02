محمدتقی منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذذشته عملیات مقابله با ملخ‌های صحرایی در استان بوشهر آغاز شد و با حضور تیم‌های مختلف این عملیات ادامه دارد.

وی به فعالیت ۴۳ تیم در عملیات سم‌پاشی علیه ملخ‌های صحرایی اضافه کرد و ادامه داد: در این عملیات‌ها ۱۵۰ سم‌پاش زمینی، هشت دستگاه ماشین یو.ال.وی و دو هواپیما مشارکت دارند.

مقابله با ملخ‌ها در ۷ شهرستان

رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر از اجرای عملیات سم‌پاشی علیه هجوم و آفت ملخ‌های صحرایی در سطح ۷۰ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی استان خبر داد و بیان کرد: عملیات مقابله با ملخ‌ها در هفت شهرستان در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ تن سم در عملیات سم‌پاشی ملخ‌ها در استان استفاده شده است، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان هجوم ملخ‌ها در استان بوشهر مربوط به شهرستان‌های دشتستان، گناوه و دیلم است.

پایان برداشت گندم

منوچهری در ادامه از برداشت ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم در اراضی استان بوشهر خبر داد و افزود: هزینه خرید ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تن گندم با مبلغ ۲۳۶ میلیارد تومان از کشاورزان به حساب آنها واریز شده است.

وی از افزایش هشت برابری خریداری گندم از کشاورزان استان نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: فصل برداشت گندم در استان به پایان رسیده و فعالیت کمباین‌ها خاتمه یافته است.