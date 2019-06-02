آلمان هم برابر بلندقامتان ایران زانو زد/ صدرنشینی با هت تریک برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال در سومین و آخرین بازی هفته ابتدایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از ساعت ۱۲:۳۰ مقابل تیم ملی آلمان قرار گرفت.

ایگور کولاکوویچ همانند روز گذشته تیم ملی را با ترکیب سعید معروف، محمد موسوی، پوریا فیاضی، علی اصغر مجرد، میلاد عبادی پور، حضرت پور (لیبرو) و امیر غفور روانه زمین کرد.

ست نخست؛ ایران ۳۰ - آلمان ۲۸

ایران مانند دو بازی گذشته خود در شروع بازی نشان داد با مشکل هماهنگی بازیکنان روبرو است به همین دلیل با اشتباهاتی که رخ می‌دهد آلمان‌ها در دقایق ابتدایی بازی پیش افتادند، شاگردان جیانی سرویس‌های بهتری از ایران نیز زدند اما رفته رفته ملی پوشان به خود آمدند و موفق شدن پس از برابر کردن بازی با امتیاز ۸ بر ۷ پیروز به استقبال نخستین تایم استراحت فنی بروند.

با تسلط بازیکنان بر بازی ملی پوشان با زدن آبشارهای خوب فیاضی و غفور ۳ اختلاف امتیاز را ایجاد کردند تا جیانی مجبور به گرفتن تایم استراحت شود اما این وقفه نیز تأثیرگذار نبود و ایران با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ دومین تایم استراحت فنی را نیز برنده نزد کولاکوویچ رفت.

پس از این تایم استراحت شاگردان جیانی با گرفتن امتیاز از مدافعان کار را به تساوی ۱۸ بر ۱۸ رساندن و ایگور برای ایجاد وقفه تقاضای وقت استراحت کرد. در ادامه آلمان امتیاز ۱۹ را کسب کردند که با تقاضای ویدئو چک از سوی ایگور این امتیاز به ایران داده شد. دو تیم بازی را برابر پیش بردند و در نهایت ایران با نتیجه ۳۰ بر ۲۸ به برتری رسید.

ست دوم؛ ایران ۲۹ - آلمان ۲۷

پس از پیروزی سخت ایران در ست نخست، آلمان در ست دوم باز هم شروع خوبی داشت و موفق شد ۶ بر ۳ از ایران پیشی بگیرد. آلمان‌ها با روی آوردن به بازی سرعتی و اشتباه بازیکن ایران اختلاف امتیاز خوبی ایجاد کردند و نخستین تایم استراحت فنی را ۸ بر ۵ پیروز نزد جیانی رفتند. با شروع مجدد بازی آبشارهای شفیعی و غفور به کمک ایران آمد تا بازی برابر ۸ شود.

پس از فشار آلمان‌ها، ایگور شفیعی را بجای مجرد روانه زمین کرد. دفاع خوب موسوی باعث ایجاد اختلاف امتیاز آلمان‌ها شد تا بازی ۱۲ بر ۱۱ به سود ژرمن‌ها پیش رود. سید محمد موسوی در این ست بازدن سرویس و دفاع‌های زیبا ایران را پیش انداخت و ستاره این ست بود تا ایران دومین تایم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۴ برنده شود. آلمان‌ها در ادامه با دفاع خوب بازی را به تساوی در امتیاز ۱۶ کشاندند و با پیش افتادن در امتیاز ۱۷ ایگور را مجبور به تقاضای تایم استراحت کرد. وقفه ایجاد شده مانع از پیشتازی آلمان شد و با اسپک زیبای شفیعی کار در امتیاز ۱۸ برابر شد. همانند ست اول، بازی در اواخر برابر پیش رفت اما این ایران بود که ۲۹ بر ۲۷ حریف خود را شکست داد و ست دوم را هم با پیروزی به پایان برد.

ست سوم؛ ایران ۲۵ - آلمان ۲۰

برخلاف دو ست ابتدایی بازی، ملی پوشان ایران شروع خوبی داشتند و موفق شدند با ایجاد اختلاف امتیاز ۶ بر ۲ از ژرمن ها پیش بیافتند تا جیانی تقاضای تایم استراحت کرد اما بی فایده بود و ایران تایم استراحت فنی اول را ۸ بر ۴ پیروز شد. با شروع بازی ژرمن‌ها موفق شدند با ۴ امتیاز متوالی کار را به تساوی بکشند و ایگور را مجبور به ایجاد وقفه با گرفتن تایم استراحت کنند. در ادامه کار تا امتیاز ۱۵ برابر پیش رفت و بازیکنان ایران دومین تایم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۵ پیروز طی کردند. برخلاف دو ست ابتدایی ایران در اواخر بازی عملکرد بهتری داشت و با درخشش فیاضی و غفور ایران ۲۲ بر ۱۷ پیش افتادند و در نهایت ست سوم را هم ۲۵ بر ۲۰ به سود خود خاتمه دادند.

تیم ملی ایران در پایان هفته نخست رقابت‌ها با کسب سه پیروزی برابر تیم‌های ایتالیا، چین و آلمان ۹ امتیاز کسب کرد. ملی پوشان در هفته دوم مسابقات با تیم‌های برزیل، آرژانتین و ژاپن همگروه هستند که دیدارهای این گروه در ژاپن برگزار خواهد شد.

برنامه دیدارهای ایران در هفته دوم

* برزیل - ایران - جمعه ۱۷ خرداد - ساعت ۱۱:۱۰

* آرژانتین - ایران - شنبه ۱۸ خرداد - ساعت ۱۰:۴۰

* ژاپن - ایران - یکشنبه ۱۹ خرداد - ساعت ۱۴:۱۰

به گزارش خبرنگار مهر، ایران، ایتالیا، چین، آلمان، برزیل، آرژانتین، ژاپن، کانادا، لهستان، روسیه، پرتغال، استرالیا، فرانسه، صربستان، بلغارستان و آمریکا ۱۶ تیم حاضر در رقابت‌ها هستند که پس از پایان دور مقدماتی مسابقات، پنج تیم برتر به همراه تیم آمریکا میزبان مرحله نهایی رقابت‌ها از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه برای تکلیف قهرمان جدال خواهند داشت.

تیم‌های فرانسه، ایران، ایتالیا، آرژانتین، چین، برزیل، روسیه، لهستان، صربستان، آمریکا، آلمان و ژاپن ۱۲ تیم اصلی وثابت در لیگ ملت‌های والیبال خواهند بود که برای هفت سال در گروه مردان لیگ ملت‌های والیبال حضور خواهند داشت. تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۹ هفتمین حضور خود در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملت‌های والیبال برگزار می‌شود، در حالی تجربه می‌کند که هدایت تیم ایران را ایگور کولاکوویچ برای سومین سال متوالی در این رقابت‌ها بر عهده دارد.

ملی پوشان ایران در شش دوره گذشته این رقابت‌ها با خولیو ولاسکو (۲۰۱۳)، اسلوبودان کواچ (۲۰۱۴ و ۲۰۱۵)، رائول لوزانو (۲۰۱۶) و کولاکوویچ (۲۰۱۸و ۲۰۱۷) به میدان رفتند.

بهترین عنوان ایران در این مسابقات با حضور کواچ در سال ۲۰۱۴ بود که ملی پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را کسب کنند. سال گذشته نیز تیم ملی با هدایت ایگور در جایگاه دهمی قرار گرفت.

تیم‌های والیبال برزیل (با ۹ مدال طلا، ۷ نقره، ۴ برنز)، ایتالیا (با ۸ مدال طلا، ۳ نقره، ۴ برنز) و تیم روسیه (با ۳ مدال طلا، ۵ نقره، ۷ برنز) به ترتیب پرافتخار ترین تیم‌های لیگ جهانی هستند.