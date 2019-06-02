ارائه توکن پیمان با پشتوانه طلا از ابتدای تیرماه ۹۸

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مراسم کلیدگذاری شبکه اصلی ققنوس چهارشنبه ۸ خردادماه با حضور میزبانهای بنیاد ققنوس، شامل شرکتهای دادهورزی سداد وابسته به بانک ملی، فنآوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، دادهپردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکتهای تکوستا و شرکت ققنوس در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
پس از راهاندازی شبکه اصلی ققنوس، از ابتدای تیرماه ۹۸ اولین توکن بر بستر ققنوس با نام «پیمان» عرضه خواهد شد و از پشتوانه ۳۰ سوت طلای ۲۴ عیار به ازای هر توکن برخوردار خواهد بود؛ به گفته سید ولیالله فاطمی اردکانی، علاوه بر پیمان، در آینده نزدیک حداقل ۳ توکن دیگر در حوزههای «املاک»، «تأمین مالی جمعی» و «KYC» بر بستر ققنوس با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارائه خواهد شد و مردم، شرکتها و سازمانها میتوانند این توکنها را خریداری کنند.
ققنوس از پشتوانه ۴ بانک بزرگ کشور برخوردار است
سید ولیالله فاطمی، مدیرعامل شرکت ققنوس که حاصل همکاری مشترک هلدینگهای فناوری اطلاعات بانکهای ملی، ملت، پارسیان، پاسارگاد و تکوستا است، در مراسم کلیدگذاری شبکه اصلی ققنوس در راستای شفافسازی مسیر پیش روی ققنوس، با بیان اینکه کلیدگذاری ققنوس نسبت به آنچه قبلاً در سپیدنامه بیان شده بود با تأخیر انجام شد گفت: «در سپیدنامه جدید که از شنبه ۱۱ خرداد در دسترس عموم قرار میگیرد بهروشنی همه موارد را تشریح کردهایم. چالشهایی در مسیر وجود داشت و با توجه به اینکه به دنبال شفافیت کامل بودیم، تمام تلاشمان را به کار بردیم تا آنها رفع شود. برای مثال در مورد مالیت توکنها شبهاتی وجود داشت و سعی کردیم آنها را رفع کنیم. هماینک توکن پیمان بهعنوان یک مال مستقل، قابل مبادله است و طلای موردنظر، ارزش آن را تضمین میکند.»
به گفته مدیرعامل شرکت ققنوس، اینکه توکن پیمان بهعنوان یک مال مستقل، دارای ارزش شود و بتواند ارزش خود را در شبکه حفظ کند و مغایرتی با قوانین فقهی و حقوقی نداشته باشد، یکی از تغییرات عمده در سپیدنامه جدید بود و کار بزرگی در این راستا انجام شد.
وی افزود: «چندین سال است که درباره این موضوع نظریهپردازیهای بسیاری انجام شده، ولی نهاد یا سازمانی حاضر نبود ریسک آن را قبول کند. در ققنوس این حرکت را آغاز کردیم و از نظر حقوقی پیشتاز عمل کردیم و فضا برای نوآوریهای بیشتری در آینده خواهیم داشت.»
تاکید ققنوس بر پایبندی قانونی
دکتر فاطمی تأکید کرد: «امروز کلیدگذاری آغاز شده و امیدواریم بهزودی وارد فاز عملیاتی شویم. در این مدت تعاملات گسترده و گوناگونی را با انواع ذینفعان بازار توکن داشتیم. با حمایتهای دولت و مصوبات کمیسیون اقتصادی، فضای بهتری در نظام بانکی به وجود آمده است.»
سید ولیالله فاطمی اردکانی با ابراز امیدواری از اینکه ققنوس بهزودی تأییدیه ضمنی برای فعالیت دوره آزمایشی خود را دریافت خواهد کرد، گفت: «در جلسات با نظام بورس به جمعبندی خوبی رسیدهایم و امیدواریم تا این توافقات تبدیل به یک توافقنامه بشود. در حوزه تأمین مالی بنگاهها و سرمایه پذیری جمعی (کرادفاندینگ) گفته شده که میتوانیم کار خود را آغاز کنیم. باید ابزارهایمان را طراحی کنیم و به فعالان بورسی بدهیم. اولین ابزار ما برای یکی از پروژههای در حال ساخت دو بانک است. این دو بانک اعلام آمادگی کردند و میخواهیم در مقیاس چند صد میلیاردی برای آنها تأمین مالی کنیم.»
از نظر فاطمی، اینکه ابزار توکن و رمزارزها این فضا را باز کردهاند، موفقیت خوبی است. او افزود: «حداکثر ظرف دو ماه آینده، اولین پروژه تأمین مالی جمعی را برای یکی از بانکها برای یک پروژه ساختمانی تحت عنوان توکن تأمین مالی جمعی انجام میدهیم. جمعاً ارائه چهار نوع توکن «پیمان»، «املاک»، «تأمین مالی جمعی» و «KYC» میتواند کارنامه خوبی برای ققنوس در ۶ ماه اول سال ۹۸ باشد که عدد هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای این ۶ ماه هدف ققنوس است.»
ثبات پیمانهای شبکه؛ دغدغه اصلی ققنوس
فاطمی با اشاره به این موضوع که یکی از موضوعات و چالشهای جدی بحث کارمزد است، عنوان کرد: «راهحلی در نسخه قبلی سپیدنامه ققنوس جهت پوشش کارمزد نگهداری طلا، پیشنهاد شد و همچنان در حال بررسی آن هستیم. ما اصرار داریم تعداد پیمان ثابت بماند و مجموع پیمانهای توزیع شده طی سالهای آتی هیچگاه از یک میلیارد فراتر نرود.»
او ادامه داد: «در بستر غیرمتمرکز جمعآوری کارمزد کاری بهشدت سنگین و پیچیده است. امیدواریم کارشناسان فنی راهحل توزیعشدهای پیدا کنند.»
تضمین طلای پشتوانه پیمان از راه بیمه یا ارائه گواهی نظام بانکی
مدیرعامل ققنوس اضافه کرد: «تغییر دیگری که در سپیدنامه برای نگهداری طلا توسط میزبانها بود که بحث گواهی و بیمه را بهعنوان یک شرط موازی اضافه کردیم. بانکهایی که خودشان توانایی نگهداری طلا دارند و میشود به آنها اعتماد کرد، الزام بیمه را برای آنها کم کردیم تا هزینههای جاریشان کمتر شود. آنها میتوانند از طریق نظام بانکی، طلاها را نگهداری کنند.»
ققنوس به دنبال جذب میزبان از نظامهای غیربانکی
فاطمی با بیان اینکه ققنوس در تلاش است تا از نظامهای غیربانکی هم میزبان بگیرد و میزان تبادل با آنها را افزایش دهد، این موضوع را بزرگترین موفقیت برای این کنسرسیوم دانست. به گفته او، به اشتراکگذاری وثیقه هم یکی دیگر از بحثهای مورد نظر ققنوس است. مدیران شبکه ققنوس امیدوارند تا به کمک فعالان سایر حوزهها، کاربردهای این شبکه را گسترش دهند.
ارزش ۵۰ میلیارد دلاری شبکههای بلاکچینی ایران در سال ۱۴۰۸؛ یعنی یکسوم بازار پولی و یکدوم بازار سرمایه
فاطمی تصریح کرد: «بر اساس پیشبینی «اکسنچر»، دیدگاه کارشناسان اقتصادی این است که چنانچه تا ۱۰ سال آینده ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بر بلاکچین متکی باشد، تا سال ۱۴۰۸ حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزش شبکههای بلاکچینی کشور برآورد میشود که ققنوس در تلاش است سهم عمدهای از آن را در اختیار بگیرد.
این در حالی است که در همان سال ۱۴۰۸ پیشبینیها این است که ارزش کل شبکه نظام بانکی ما به ۱۴۰ میلیارد دلار و ارزش نظام بازار سرمایه ما به ۱۲۰ میلیارد دلار میرسد که بهاینترتیب دستیابی به رشدی معادل حدود یکسوم بازار پولی و یکدوم بازار سرمایه برای شبکههای مبتنی بر بلاکچین تا این سال، رقم قابلتوجهی است و این فضا باید جدی گرفته شود.»
او در ادامه گفت: «امیدواریم که فضای بازار الکترونیکی غیربورسی بتواند تأثیر عمدهای بر عمق بخشیدن به بازارهای سرمایهگذاری داشته باشد و بتوانیم به کمک یکدیگر سهمی در افزایش رونق تولید و کاهش تورم در سطح اقتصاد کلان داشته باشیم.»
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