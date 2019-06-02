تولید۱.۲میلیون تن سیب درآذربایجان غربی/ضرورت ساماندهی مراکز خرید

رسول جلیلی در خصوص آخرین وضعیت بازار پس از تولید محصولات کشاورزی به خصوص سیب در استان به خبرنگار مهر گفت: استان همه ساله با تولید بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن قطب اول تولید سیب در کشور به شمار می رود اما متاسفانه آشفتگی بازار پس از تولید آسیب جدی به این باغداران و استان می زند.

وی با تاکید بر عزم جدی استان در خصوص ساماندهی بازار پس از تولید سیب در استان افزود: امسال ساماندهی مراکز خرید سیب صنعتی در کنار جاده ها با استفاده از توان بخش خصوصی و سازمان تعاون روستایی برای خرید بهداشتی میوه های فصلی و سیب درختی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

جلیلی ادامه داد: در این راستا هرگونه جمع آوری سیب زیر درختی وسایر میوه جات فصلی در حریم قانونی جاده ها و بصورت غیر بهداشتی تخلف محسوب شده ودر صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی می شود.

وی با اشاره به اینکه کارخانجات صنایع تبدیلی از خرید و تحویل محصولات از فعالین حقیقی و حقوقی فاقد مجوز خودداری خواهند کرد افزود: با توجه به اهمیت موضوع، پیگیری های مستمر و جدی از سوی دستگاههای ذیربط بصورت روزانه جهت جلوگیری از دپوی سیب زیر درختی در مسیر جاده ها به عمل می آید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: فواصل مراکز خرید باید جهت رفاه حال باغداران استان از نظر تراکم در یک منطقه باید رعایت شود و تمهیدات لازم به منظورصدور مجوز فعالیت و تغییر کاربری در مکان های واجد شرایط فراهم شده است.

وی افزود: خرید و فروش میوه در حاشیه جاده، علاوه بر اینکه تعرض به حریم جاده محسوب می شود، مشکلاتی را نیز برای شهروندان و ترددهای جاده ای ایجاد می کند که ضرورت دارد دستگاه های ذیربط از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این خصوص وارد عمل شود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اینکه امسال زمان سال آوری باغ های سیب درختی استان است و سالانه یک سوم محصول تولیدی سیب درختی استان به مصارف کارخانه های صنایع تبدیلی می رود، ساماندهی مراکز خرید کنار جاده ها قبل از فصل برداشت ضروری است.

وی در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی برای تولید کنندگان سیب در استان افزود: در راستی حمایت از صادرات محصولات کشاورزی ۱۰۰ میلیارد ریال مشوق یارانه صادارتی امسال به صادرکنندگان سیب صرفاً به صادرکنندگانی که در سال ۹۶ از مبادی قانونی اقدام به صادرات سیب کرده اند تعلق می گیرد.