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۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۰

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

خوزستانی ها از سه شنبه منتظر موج گرما باشند

خوزستانی ها از سه شنبه منتظر موج گرما باشند

اهواز – مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: طبق پیش بینی های صورت گرفته، مردم خوزستان از روز سه شنبه هفته جاری منتظر ورود موج گرما باشند.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه های پیش یابی به تدریج از امروز تا حداقل اوائل هفته آینده در سطح استان هوای گرم مستقر می شود که انتظار داریم از روز سه شنبه به بعد تبدیل به نخستین موج گرمای امسال شود.

وی افزود: بنابراین توصیه می شود در زمینه مصرف بهینه انرژی (برق) مدیریت لازم صورت گیرد و نیز افراد بیمار، سالمند و کودکان در ساعات گرم روز به دلیل خطر گرمازدگی در فضای بیرون تردد نگنند.

سبزه زاری بیان کرد: طی امروز به علت بالا رفتن ضرایب ناپایداری احتمال رگبار و رعد و برق و وقوع تندباد لحظه ای در ارتفاعات شرقی و شمال شرقی استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان توضیح داد: بررسی نقشه های پیش یابی تا اواخر هفته جاری روند افزایش دما را بر روی استان نشان می دهد. همچنین در این ایام با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری به ویژه طی روز جاری، احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات شرقی و شمال شرقی استان دور از انتظار نیست

کد مطلب 4631696

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