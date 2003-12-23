به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيد محمود ميرلوحي در جلسة هيأت بازرسان آذربايجان شرقي در تبريز گفت : گوهر اصلي انتخابات، بي طرفي است اما برخي آن را نمي پذيرند.
وي افزود: با شعار نميشود مردم را تحت تاثير قرار داد زيرا آنان ميدانند كه اين وظيفهشان است، و راي شان را آزادانه ميدهند.
معاون وزير كشورافزود: تلاش كنيد از محل اخذ رأي گرفته تا پايان شمارش آرا، انتخاباتي سالم برگزار شود و نسبت به امانت مردم صادق باشيد و از صندوقهاي راي مانند جانتان حفاظت كنيد.
وي گفت: بايد مردم را در انتخابات آزاد بگذاريم و آزادي يك انتخابات، داراي ويژگيهايي است؛ ما موقعي ميتوانيم بگوييم كه در ايران انتخابات آزاد انجام شده كه، معيارها رعايت شود.
معاون وزير كشور، همچنين با يادآوري حساسيت اين دوره از انتخابات تصريح كرد: امروز، عصر اطلاعات و حركتهاي علمي و فرهنگي است. در كشوري كه دو ميليون دانشجو دارد، 70 درصد جمعيت آن جوان هستند و يك ميليون دانشجوي دختر دارد، ديگر نميشود به خواست و نياز مردم توجه نكرد. عقل و مصلحت ما چنين حكم ميكند، به اقتضاي توسعهي كشورمان و از نگاه ديني و مذهبي نيز نيازمند حضور مردم در صحنه هستيم.
ميرلوحي خطاب به بازرسان انتخابات گفت: انتخابات، قانون و نظرات مردم را جدي بگيريد و از مردم و حق آنان سخن بگوييد، طبق قانون برخورد كنيد و از هيچكس حمايت نكنيد؛ اين بيطرفي احترام به حقوق اساسي مردم است و حرف سادهاي نيست.
معاون وزير كشور همچنين به هياتهاي بازرسي انتخابات گفت: شما وظيفه داريد كه قانون را اجرا كنيد و اگر ديديد كه برخلاف قانون اتفاقي افتاد بگوييد، زيرا ما چيزي جز انتخابات سالم و آزاد نميخواهيم. شما نهايت تلاش خود را انجام دهيد، اگر مردم خواستند بيايند و به كسي راي دهند يا ندهند، ما فقط بايد وظيفهمان را انجام دهيم و در آخر به مسوولان نظام بگوييم كه انتخاباتي را برگزار كرديم و اين نتيجه آن است.
رئيس هيأت بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي :
هر كس ظرفيتي دارد، جوانمردانه در ميدان رقابت حضور يابد
رئيس هيأت بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر رعايت صداقت در عرصه هاي انتخاباتي گفت هركس كه درخود ظرفيتي مي بيند جوانمردانه در ميدان رقابت حضور يابد .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، سيد محمود ميرلوحي در جلسة هيأت بازرسان آذربايجان شرقي در تبريز گفت : گوهر اصلي انتخابات، بي طرفي است اما برخي آن را نمي پذيرند.
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