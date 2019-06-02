تمرین صبحگاهی پرسپولیس قبل از فینال جام حذفی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس طبق برنامه اعلام شده از سوی کادر فنی، از ساعت ۱۱:۳۰ در هتل بوستان اهواز به مدت ۱۵ دقیقه زیر نظر برانکو ایوانکوویچ و دیگر اعضای کادر فنی به نرمش و گرم کردن بدن‌ها پرداخته و با نشاط و شادی کامل، آماده بازی امشب برابر تیم داماش گیلان خواهند شد.

قرمزپوشان پس از نرمش نیز با هواداران حاضر در هتل به گرفتن عکس‌های یادگاری پرداختند.

ضمن اینکه سرخپوشان از ساعت ۱۸ امروز در جلسه فنی شرکت خواهند کرد تا ضمن دریافت نکات لازم از سوی کادرفنی، ترکیب اصلی را مشخص کنند.

گفتنی است پرسپولیس ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه، هتل را به مقصد ورزشگاه ترک خواهد کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۲۱ امشب دیدار فینال جام حذفی را در ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز مقابل داماش گیلانیان برگزار می کند.